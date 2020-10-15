12港人送中︱台灣集氣 遊行撐港 籲共同聲援

12港人被送中一事備受國際社會關注。有多個台灣組織將於本月25日，在台灣發起「全球集氣要求釋放十二手足︱1025台灣撐港遊行」，呼籲台灣社會共同聲援，並要求中國立即釋放12名港人。

12港人關注組透過社交網站公佈，本月25日下午在台北舉行的遊行，由台灣人權促進會、民間司法改革基金會、公投護台灣聯盟、台灣公民陣線、永社、經濟民主聯合，及在台港人組織香港邊城青年聯手舉辦。遊行要求中國和港府立即釋放12港人、停止秘密關押、停止阻撓家屬律師會見12港人、公開官派律師身份、馬上公開船隻雷達紀錄、安排藥物予有需要的被拘留者，及要求香港官員與家屬會面並提供協助。

遊行簡介提到，12港人「面對中國不透明的司法、黑箱訴訟及濫用酷刑，香港政府不僅無能，甚至合謀將港人送中」。而12人至今情況不明令人憂心，從過去經驗所見，「國際關注絕對是保障12港人安危及爭取早日釋放的重要手段」。此外，遊行主辦方亦呼籲台灣政府「該救就救，並逐步建立起明文機制，予以保密，確保其在台的基本人權。」

此外，這次遊行訴求還包括呼籲台灣政府對從任何管道入境的尋求庇護者予以保密，建立明確法制保障尋求庇護者的基本人權，而國際社會應建立亞太人權機制，拆掉「港版國安法」。

遊行詳情請按此連結。

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