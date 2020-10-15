消委會︱安全套0.01不等於超薄？不同牌子厚度可差4倍 超薄型號杜蕾斯差相模1.3倍

近年不少安全套都以「薄」為宣傳重點，消費者委員會最新測試9個牌子共30款安全套，物理性能整體表現滿意，但樣本間的厚薄度可相差逾4倍，即使同樣聲稱「超薄」的樣本，其厚度亦相差逾倍。消委會亦檢視各樣本的包裝和標示，約三分之一的樣本均以例如「0.01」、「0.02」、「0.03」等數字作招徠，但部份沒有標明單位，也沒有註明數字代表產品厚度，有可能令消費者聯想與產品厚度相關。

消委會提醒消費者不要純粹被包裝上的宣傳吸引，亦促請供應商改善產品標示，以數字如實列明產品厚度（以毫米作單位）和提供至小數後第3個位的數值，方便消費者比較。消委會亦促請供應商參考世界衞生組織技術報告，在生產過程中盡可能避免使用會產生有可能令人類患癌物質N-亞硝胺的加速劑，以減少使用產品所產生的健康風險。

PU安全套樣本較薄

消委會測試9個牌子共30款安全套，當中22款的原料為橡膠、6款為合成物料聚氨酯（PU）、2款為合成物料聚異戊二烯（PI），平均每個安全套由約$3.5至約$22，相差逾5倍。參考ISO標準方法，各款型號分別量度13個樣本、每個樣本由閉端至開端量度3個特定位置的厚度，再計算平均值。測試發現不同物料中，最薄和最厚的樣本可相差逾4倍，PU安全套樣本相對較薄，平均厚度由0.019毫米至0.030毫米，而PI安全套則較厚，平均厚度為0.068 毫米。22款橡膠安全套樣本厚度差異最大，平均厚度由0.039毫米至0.093毫米。

測試中，最薄的3款都是PU安全套，分別是0.019豪米的「岡本」0.01水性聚氨酯、0.024毫米的「活色生香」聚氨脂安全套0.01及0.025毫米的「相模 」原創0.01，而橡膠安全套「岡本」持久裝則有0.093毫米。

最薄的型號售價最高

測試亦發現，測試樣本中同一品牌若有多個不同型號，往往是最薄的型號售價最高。17款（57%）樣本在包裝上，有與「薄」相關的描述，例如「超薄」、 「超激薄」、「纖薄」及「薄至幾近肥皂泡的薄度」，其中8款標有「超薄／ultrathin」 聲稱的型號，最薄為0.025毫米的「超薄」「相模」原創0.01，而同樣有「超薄」聲稱的「杜蕾斯」超薄緊貼裝衞生套量得的平均厚度是0.057毫米，兩者相差約1.3倍。

消委會指，安全套的厚薄沒有統一標準，各生產商的定義亦各有不同，消費者難以根據這類廣告宣傳字眼判斷產品的實際厚薄，認為最實際方法是先買小量使用，親自感受其舒適度。

厚度標示含糊 4樣本漏水

消委會指，大部份樣本都有清楚明確地標示安全套的闊度，但對於厚度標示卻較為含糊，並指約4成樣本的包裝帶有一些數字描述，但未必與產品的厚度有關。例如8款（27%）型號在包裝上標示了「0.01」、「001」、「0.02」等數字，但不是每款都有列出量度單位，亦不是每款都有說明是代表厚度，例如「Aoni」2款樣本在包裝上列出「001」這組數字，沒有單位或小數點，量得的厚度分別為0.054及0.055毫米，而代理商回覆時表示，從來未聲稱過「001」與產品厚度有任何關係。標籤說明方面， 消委會指個別型號的資料欠齊全，例如說明書沒有中文說明，標示內容不足夠、沒提供適當儲存方法，單個包裝上沒有批號及使用期限資料等，促請廠商改善包裝宣傳及產品標示。

物理性能測試方面，消委會為每個型號分別各收集315個樣本進行測試，2款橡膠安全套「Aoni」平紋型有精囊天然膠乳橡膠安全套、「活色生香」至尊超薄型，以及2款PU安全套「活色生香」聚氨脂安全套0.01、「活色生香」聚氨脂安全套0.02，各有1個樣本漏水，但未有超出參考國際標準設定的2個漏水限額；另有5款橡膠安全套，分別有2至8個樣本在較低容量或壓力下破裂，不過亦沒有超出參考國際標準設定的10個爆破限額，整體表現屬滿意。

消委會又指，5款樣本檢出可遷移N-亞硝胺，部份N-亞硝胺被國際癌症研究機構歸類為可能令人類患癌的物質。含量最高的1款為「活色生香蜜蜜果」，檢出每克含73.3納克N-亞硝基二甲胺（NDMA）、854.5納克N-亞硝基二乙胺（NDEA）及235.5納克N-亞硝基 二正丁胺（NDBA）。消委會指，儘管檢出量不高，而根據世衞技術報告，使用安全套誘發腫瘤風險甚低，但期望生產商參考世衞技術報告中有關減低N-亞硝胺的建議，例如選用較安全的加速劑，同時在生產過程中充分浸泡、清洗產品，降低N-亞硝胺含量，將風險減至最低。

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