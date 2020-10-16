盧偉聰「甩名」發聲明： 料無被剔除

【本報訊】特區官員再被美國點名制裁，林鄭昨晚出席公開活動時未有回應事件。同被制裁的警務處長鄧炳強，表示「完全沒有當是一回事」；律政司長鄭若驊則指摘美國企圖公然插手香港事務、干涉中國內政；今次榜上無名的警務處前處長盧偉聰（圖），昨發聲明稱，相信自己不是被剔除，又指首份制裁名單仍然生效。

PK鄧：完全沒有當一回事

有被報告點名制裁的鄭若驊回應指，美國企圖公然插手香港事務、干涉中國內政，稱她有國家作為強大的後盾，會更意志堅定，無畏無懼地執行工作。現任警務處長鄧炳強表示，對「美國的所謂『制裁』，我完全沒有當是一回事」，強調不會動搖他對維護國家及香港安全的決心和信心，會繼續帶領警隊，專心做好維護國家及香港安全的工作。

從深圳返港的林鄭月娥昨聯同政協副主席兼前特首董建華、中聯辦副主任譚鐵牛及多名高官，出席中華總商會的120周年會慶酒會。她致辭時續配合中央，稱冀香港成為大灣區國際金融樞紐，但未回應再被美方點名制裁一事。

雖然今次沒被納入制裁名單，但盧偉聰昨晚仍發聲明回應，指今次名單沒包括他，相信不是剔除其名字，料是因現時制裁乃針對他退休後發生的事情，又指第一份針對去年社會動亂事件的制裁名單仍然生效，又稱對於美國政府蠻不講理、不公平的制裁，表示極度遺憾和憤慨。