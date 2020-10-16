天水圍8.5抗爭 四男女被控非法集結等罪今提堂

去年8月5日全港七區罷工集會，演成全港大混戰，其中天水圍警署遭抗爭人士包圍，防暴警多次施放催淚彈及武力驅散，並拘捕大批市民。警方當晚拘捕兩男兩女，事後一度暫時釋放，但經進一步調查及徵詢法律意見後，再次拘捕他們，並控以非法集結及抗拒警員等六罪。案件今午在屯門法院提堂，各人繼續保釋等候答辯。

四名被告依次為女教學助理李凱兒（22歲）、大學生莫雋晞（24歲）、救生員蓋世權（24歲）及中六女生彭海兒（19歲），四人共被控一項參與非法集結罪，涉於去年8月5日在天水圍天耀廣場外與其他不知名人士犯案。

另外，彭面對額外一項參與非法集結罪，控罪日子和地點相同。李則另被控無牌管有無線電器具罪，涉管有一個無線電收發器。李、莫、蓋則各面對一項抗拒在正當執行職務的警務人員罪，分別涉嫌抗拒女警18372蘇昭蕙、男警19656黃家濠及21740李家駿。

案件應辯方申請，押後至12月11日處理答辯，若被告不認罪，當天一併處理審前覆核。各人獲准繼續保釋，每周向警署報到一次。

【案件編號：TMCC1900/20】

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