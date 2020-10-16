社會專題：停課催化　機癮發如吊毒癮

疫情令全港停課大半個學期，學生們足不出戶「避疫」，每日使用手機或電腦的時間大幅飆升，包括聽網課、網上作業、以社交平台與師長或同學溝通等，引致學生對手機依賴度上升，「手機成癮」日漸嚴重。有家長直言，即使察覺孩子機不離手，但難以分辨是學習需要，還是過度使用，最終亦「冇晒符」。早前更有中學生疑因沉迷打機被「收手機」而輕生，釀成無法彌補的悲劇。有醫生指，嚴重手機成癮者會出現吊癮反應。

記者：盧藹雯 黃麗英 江子堯

美國App數據調查機構App Annie年初發表的分析指出，在疫情襲全球下，今年首季全球Android用戶使用Apps與遊戲的時間，比去年第四季數據大幅上升20%。其中，中國及意大利更增長30%。該機構預料，因應各地政府加強社交隔離措施，用戶使用Apps的時間將持續上升。

鏟App「戒毒」 拒被心魔主宰

事實上，本港疫情反覆，在限聚令下學校紛紛轉為網上授課，令學生使用手機時間暴升。本報隨機在街頭訪問一批中學生，當中大部份學生承認在停課期間，打機和上網時間亦增加。讀中四的何同學稱，每日至少要用6至7小時電腦或手機，當中多以網課和資料搜集為主，其餘則用2至3小時打機。不過亦有學生因為過度使用手機，一度出現「手機成癮」，不能自拔。

現年16歲、讀中四的Tom自言8歲開始打機，小學時名列前茅，考入區內band 1中學，惟升讀中學後跟隨同學迷上《王者榮耀》，由中一升上中二時更達至巔峯，「一路行一路打，唔係食飯、瞓覺就打機，打到眼瞓就瞓。」最嚴重時腦裏只有打機，上課、放學後仍無間斷地玩，直至凌晨2時，每日打機長達10多小時。

「係因為個心魔！」Tom稱在打機過程中取得成功感：「輸咗就想贏返，贏咗就想繼續贏，所以贏或者輸都想繼續玩。」機癮令他成績一落千丈，中二時名次插水，由中一考全級90名下跌40名，差不多「包尾」，被迫留班，加上打機令他視力受損，「搞到我要戴眼鏡，散光百幾度。」令他痛定思痛誓要「搣甩」機癮。

「戒打機好辛苦，成日都想玩，但又唔可以玩。」他形容初時很迷惘，且坐立不安，惟有想辦法解悶，「出去識吓新朋友，唔好淨係對住部手機。」在他決心戒癮下，打機時間銳減一半至一日4至5個小時，放學後，更將精力集中用來溫習課堂知識，成績大有進步，更獲老師讚賞：「俾人讚好開心！升咗20名左右，撇甩咗打機揀到（心儀）科目，有成功感。」惟疫情後改為在家聽網課，又令他心思思打機，一度每日打足8小時。

Tom不希望被機癮再次拖累學業，決心「戒機」，更索性將手機遊戲刪除，改為睡覺和跑步。踏入新學年，他更擔任班會主席，增加與同學互動，分散打機的注意力。本來用YouTube觀看「打機攻略」的他，現時只看綜藝節目放鬆，將打機時間大減至每日一至兩小時。

對於兒子懸崖勒馬，成功戒掉機癮，母親陳太深感安慰：「佢成績係有進步，學習方面多咗，呢樣我肯定接受，係好開心。」但昔日兒子機不離手，荒廢學業，近日見兒子又拿着手機，一度發火稱要「收手機」，但冷靜過後，她直言疫情下學校增加不少網上授課，一時間難以分辨兒子是打機還是上課，家長根本「冇晒符」。

網課難避電子產品

有中學校長指出，教育局指引學校在早前停課期間，實行半天網絡授課，中學生的時間表大部份是每日8至9堂，每堂30至40分鐘。撇除上網做功課外，學生每日最少要花4.5小時使用電子產品上課。除了授課，收發功課及回條等都透過網絡進行，必要時老師亦會透過手機應用程式聯絡學生。為防止學生使用電腦時間過長，老師每20分鐘會安排休息時間。縱使現已復課，但教育局規定學校只能進行半天面授課堂，為免教學進度大落後，不少中學仍會透過網上授課為學生補課。