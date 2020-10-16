五產品可致癌物含量超標

【本報訊】安全套可以預防性病，但消委會在五款安全套檢出可遷移N-亞硝胺，或有致癌風險，其中含量最高的「活色生香蜜蜜果」更被驗出含有三種N-亞硝胺，每克含73.3納克N-亞硝基二甲胺（NDMA）、854.5納克N-亞硝基二乙胺（NDEA）及235.5納克N-亞硝基二正丁胺（NDBA），遠高於世衞每公斤不多於50微克（每克含5萬納克）的「資格預審」要求。

誘發腫瘤風險低

衞生署表示，N -亞硝胺多為產品中的污染物，過往在食品、啤酒、煙草產品、橡膠產品和化妝品等亦曾驗出N-亞硝胺。N -亞硝胺可能令人類患癌，根據世衞指引，安全套中的加速劑殘留物與空氣中的氮氧化物可引起化學作用，產生很小量N-亞硝胺。

香港醫學會代表黃國田醫生指，N-亞硝胺可導致許多動物患癌，人類長時間暴露於超過可接受水平，亦會增加患癌風險，偶爾使用安全套不會即時造成危險，但若要經常使用，則應保持謹慎。

世衞資料亦指，有專家估計人類一生中使用安全套只會吸收微量N-亞硝胺，由此誘發腫瘤風險低；但技術上可降低安全套中的N-亞硝胺含量。

消委會指，儘管今次檢出量不高，但生產商應選用較安全的加速劑，同時在生產過程中充份浸泡、清洗產品，降低N-亞硝胺含量，將風險減至最低。