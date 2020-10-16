王婆婆完成隔離哽咽稱掛念12手足 明開記招交代被軟禁内地年多遭遇

早前被軟禁於內地一年多的王婆婆獲釋返港，今日（16日）她完成隔離。她表示目前心情矛盾，亦「好掛住12位手足」，而明天將會舉行記者會講述自己在內地的遭遇。

經常現身反送中運動中並揮舞英國國旗的王婆婆王鳳瑤，於去年8月起失蹤多時，之後她透露自己於去年8月14日在深圳被捕，罪名為「尋釁滋事」，到去年9月底獲保釋離開，但又要接受5日「愛國教育」，之後經歷一年的「取保候審期」，最終於本月初成功返港，先到醫院檢查被國安人員拉扯造成的瘀傷，然後再接受隔離。

王婆婆今日完成隔離，工黨張超雄和前議員朱凱廸都有到曹公潭康樂營外迎接她。她接受傳媒訪問時哽咽說，自己心情矛盾、百感交集，「因為好掛住嗰12位手足，佢哋一定比我更加慘」。她續指，自己「其實仲好攰，因為唔係自己一間房，同一啲新移民一齊」。她透露明日將會舉行記者會講述自己在內地的遭遇。

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