12港人送中︱李家超拒回應飛行服務隊行動 反指接連有「假訊息製造事端」

12名港人被送中至今55日，即使有當日飛行服務隊行動的飛機航行路線，以至「警方行動」的行動代號曝光，但港府仍續拒絕證實或否認，當日有否派飛機到場監視。

日前隨林鄭赴深圳出席中共慶典的保安局局長李家超，今午（16日）會見傳媒時，續未正面回應當日飛行服務隊行動的疑團，僅稱一貫原則是不會討論任何紀律部隊的行動，否則「會俾居心叵測嘅人士刺探某一個部門，作出咩行動，幾時作出行動。」

他又稱，自去年6月起有不同「假訊息」去製造事端，轉移視線。他又列舉3項「誤導訊息」或「假新聞」，包括警方取消8月於在布袋澳巡邏、警方掌握12港人之一的通訊紀錄、警方拘押希臘貨船。惟李家超隻字不提有關飛行服務隊當日行動的報道，未有理會現場記者追問便即離開。

【警謊連連】

12港人送中︱飛行服務隊兩度出動疑追蹤12人快艇 「不知情」說法揭警謊

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【李家超冷待】

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李家超：社會有人鼓吹不守法意識，美化暴力

另外，撲滅罪行委員會今日召開會議，李家超在會後交代最新罪案數字。今年首8個月總體罪案有42,526宗，較去年同期增加24.7%。破案率為32.8%，下跌7個百分點。

暴力罪案有6,183宗，增加12.7%。其中劫案有214宗，較去年同期增近2倍；傷人及嚴重毆打亦有3,198宗，增加10.2%；勒索有743宗，增約1.37倍。

此外，詐騙案有10,534宗，亦較去年同期升約1倍，網上騙案更增2.5倍，包括2,429宗口罩騙案，涉款710多萬元，至今拘捕130多人。

李家超解釋，警方需投入大量人力物力處理「暴力違法行為」，令人手緊張，間接令其他罪犯有機可乘；又指社會有人鼓吹不守法意識，美化暴力。

而未來宣傳主題包括「向暴力說不」、「提防爆竊及盜竊」、「防騙案」、「防範性侵犯」和「企硬！唔Take嘢」。

至於犯罪被捕人數方面，10至15歲的少年罪犯有897人，較去年同期增69.2%；16至20歲青年亦達2,040人，大增84.8%。

撲滅罪行委員會委員李宗德稱，警務處處長鄧炳強在會上提及青少年罪案和警司警誡計劃。而2020年上半年間有1,370名青年涉刑事罪行，其中有135人接受警司警誡計劃，佔總青年犯罪人數約9.9%。而計劃亦轉介青年接受非政府機構的跟進輔導，期內輔導次數為230次轉介作，即平均每人有1.8次。

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