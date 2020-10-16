延任議會︱福利事務委員會未選出主席 蔣麗芸獲建制力推 首場會即缺席一半時間

建制派欲整頓司法、教育及社福界「三座大山」。今早（16日）立法會福利事務委員會選舉主席時，建制派集中火力推薦民建聯蔣麗芸，惟蔣在席時間佔整場會議不足一半。民主派在與會上提出多項規程問題，令會議未能選出主席，亦令蔣麗芸未能順利如願接任。

由上任主席、民主黨鄺俊宇主持的福利事務委員會主席選舉，有別於建制派議員昨日在多場選舉上，限制議員提名及提出規程問題。民主黨許智峯要求鄺利用主席一職作決定時，需先查詢立法會秘書處意見，不能仗著主席一意孤行，以免有濫權之嫌，鄺承諾會先向秘書處問意見再作決定，因為「呢個應該係民主社會一個最基本嘅尊重」，強調會依照《議事規則》主持主席選舉。

工聯會陸頌雄不滿民主派提出多項規程問題拖延時間，要求鄺俊宇盡快進入候選人提名程序，鄺即提醒陸上年主持政制事務委員會主席選舉也未能在首次會議上選出主席，並引述建制派「班長」廖長江的說法指，他是受到《議事規則》賦予他作為主席的權力，要求陸不要糾纏規程問題上並盡快進入提名程序。

最終到會議結束仍未選出主席，要待下次再續。

柯創盛開始會議10分鐘即截收提名

隨後開會選舉主席的房屋事務委員會上，主持主席選舉的民建聯柯創盛延續昨日建制派濫權之勢，在會議開始後10分鐘即截收參選人提名。許智峯斥柯濫權，民主黨涂謹申也質問「邊個叫你（截收提名）？係咪中聯辦叫你？」

結果自由黨張宇人在建制派支持下當選主席，副主席則要留待下次會議再選。點票期間，每逢唱票時讀到「12號」時，在席的民主派都叫喊「釋放12港人」口號回應。

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