抑鬱母勒斃23歲心智正常兒子 動殺機因怕他未能自理 認誤殺罪候判

將軍澳善明邨去年初發生倫常慘案。患有抑鬱多年的小學女校工打算尋死，但認為一直相依為命、心智正常的23歲兒子無法照顧自己，決定「帶埋佢一齊走」，先讓兒子喝下混有安眠藥的湯，繼而用叉電線將兒子勒死，直至兒子面部轉黑、手腳冰冷才停手。女工及後分別服食老鼠藥及安眠藥自殺不遂，大廈保安翌日見她精神恍惚，報警揭發命案。女工今在高等法院承認誤殺罪，還柙至本月30日，等候感化及精神科報告才判刑。

被告趙麗霞（57歲）今在高等法院基於精神問題減免罪責為由，獲控方接納承認一項誤殺罪，控罪指她於去年2月22日在將軍澳善明邨住處內殺死兒子黎裕帆。

辯方求情指，類似案件一般只有三種判刑選項，即醫院令、感化令或即時監禁。辯方續指，被告自案發後至今已還柙18個月，希望法庭可考慮判處感化令，讓被告在感化官監督下繼續接受精神科治療。若法庭選擇替被告索取報告，辯方將保留求情陳詞。法官李素蘭將案件押後至本月30日再作判刑。

兒子當散工 月入2000至4000元

被告丈夫於多年前已去世，案發時被告與兒子相依為命。案情透露，去年2月23日晚上10時許，大廈保安發現被告精神恍惚、步履搖晃欲倒，於是致電召喚救護車。被告迷糊間向救護員透露，前一晚曾與兒子服食老鼠藥。消防員及後破門入屋，發現被告的23歲兒子仰臥在沙發，頸部有勒痕，已無生命迹象。

被告及後向警方透露，她在小學擔任校工，患有抑鬱及失眠多年，一直都有求診精神科，但由於服藥後感到頭暈，故只間中服藥。

她自言已有自殺傾向多時，起初並無打算殺死兒子。但兒子做散工，每月只賺取2,000元至4,000元，她認為兒子無法經濟獨立，經濟上無法照顧自己，突萌生「帶埋佢一齊走」的念頭，遂狠下毒手，決定帶兒子共赴黃泉。

她續指，去年2月21日，她將20粒安眠藥混入湯中，兒子服用後昏昏欲睡，並躺在客廳沙發上。被告及後用叉電線勒兒子的頸，兒子嘔吐並掙扎，更嘗試扯下叉電線，但最終因無力而停止。

兒子為人樂觀善良 有拍拖兩年女友

被告稱勒頸過程超過半小時，直至兒子面部轉黑兼手腳冰冷才罷手。被告及後服食老鼠藥及飲高粱酒，但後來嘔吐，遂再服食10粒安眠藥，及後失去意識，不知道為何數天後在醫院出現。她並無向任何人透露自殺計劃。她知道兒子有女朋友，但未見過女方。死者女友則向警方透露，與死者拍拖兩年，形容死者為人樂觀善良，沒有吸煙，亦沒有濫藥習慣。

警方在被告寓所客廳發現一條斷開的叉電線，並有一張簡體字字條，內容為「請打以下電話，不要感到傷心」，又在廚房發現一煲湯及盛載老鼠藥的膠帶。

精神科專家去年12月為被告診治，認為被告案發時有重度抑鬱及妄想症，導致她精神錯亂，包括有妄想錯亂、精神遲鈍、感到強烈絕望，並有自殺念頭。

醫生指出，被告妄想症的病歷，可解釋她案發時的精神失常狀態，嚴重影響她的思想和判斷能力，認為她有可能受病情影響而不知所措，無法合理理解她當時的行為。她亦有可能無法控制個人行為，認為本案符合基於精神問題而減免罪責。

【案件編號：HCCC413/19】

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