鐵飯碗神話不再　文書職系投考者勁跌三成

有鐵飯碗之稱的政府文書職系不再搶手。公務員事務局今年7月底、即國安法實施後，公開招聘助理文書主任及文書助理，合共僅約5萬人申請，是近年最低，較兩年前同一招聘減少近兩成，比起2016年更低逾33%。有公務員工會認為，在經濟不景及高失業率下，投考文書職系人數反應冷淡，或與今年公務員凍薪及新入職宣誓添不明朗因素有關。

政府每隔兩年公開招聘文書職系公務員，今年於7月24日至8月20日進行，正值本港失業率達6.1%。公務員事務局資料顯示，今年助理文書主任及文書助理招聘分別收到約29,740宗及約20,840宗申請，較2018年下跌14%及23%，亦較2016年高峯期分別約有38,180宗及37,790宗申請，大跌近23%及45%。

工會︰恐懼係源於未知

相對公務員學位職系，文書職系的入職條件相對較低，取得中學文憑試五科第2級或相等成績便可投考助理文書主任，應徵文書助理更只需中四學歷。由於薪酬不俗，前者起薪點每月15,560元，後者13,735元，頂薪點24,070元及31,750元，向來吸引不少中學畢業生及在職人士應徵。

「今年係唔正常。」公務員工會聯合會主席唐麗娥指出，失業率高企，疫潮下私企每多實施減薪或無薪假，政府工理應更具吸引力，但現實反應冷淡，「好唔合理」。她分析指，今年全體公務員不合理被凍薪，或令有意投身政府者卻步，「今年凍薪，會唔會下年減薪？」另一原因可能與宣誓有關，因在公開招聘前，公務員事務局已於７月初向立法會提交文件，表明新入職公務員必須宣誓或簽署文件確認擁護《基本法》及效忠香港特區。

唐麗娥認為，入職宣誓或簽署聲明未必嚇怕年輕人，「佢哋係驚未知數，恐懼係源於未知」，因政府至今仍未有清楚交代違反宣誓有何具體懲處，「唔單止係個人，可能屋企人都會擔憂。」