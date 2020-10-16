區議會豈能成官員遊樂場（余德寶）

有人形容區議會是鬥獸場，上任半年的民政事務局局長徐英偉則認為區議會是「一個好好玩的遊樂場」，只要大家遵守規矩，就會玩得好開心。早前筆者與18區的正副主席和代表終於與徐局長見面，他的言談果然視區議會是遊樂場。兩小時的交流，在我們認真嚴肅提出現時區議會面臨的問題時，徐局長不是選擇避開回應問題，就是嬉皮笑臉，完全看不到政府有誠意和重視與區議會改善關係。

徐英偉在會上表示政府很重視和區議會溝通和交流，以警務處處長鄧炳強已到訪多個區議會會議作例子。但是，這並非正常和雙向溝通渠道，只是借區議會作政府宣傳平台。政府或警務處處長想發表「偉論」教訓民主派議員，就馬上安排時間到訪。反而有些重要的民生議題例如武漢肺炎確診個案跟進，食衞局、衞生署都永不出席，甚至官員多次擅自離席及缺席會議。

多個區議會討論涉及警方執法和區內警暴，例如油尖旺區的重組警隊議案，甚至環保回收政策，相關政府部門或民政事務專員便帶領官員離席或多次缺席會議，甚至不納入會議記錄。根據《區議會條例》，區議會秘書需按照區議會指示工作，區議會秘書在任何情況下絕無理由離席。至於其他政府官員包括民政事務專員如要表達政府立場，應在區議會會議上要求發言，向區議會表達政府立場而非採用離席方式。這完全是不尊重區議會，甚至可能干犯公職人員行為失當。

官員屢屢無視民意授權

此外，民政專員和秘書處不執行區議會的決議，企圖架空區議會實權。觀塘及灣仔區議會分別通過動議，要求社區重點項目計劃停工，油尖旺區議會則通過拆除旺角行人專用區閉路電視，但民政署均未有執行。民政專員和秘書處還多次僭建權力，拒絕提供秘書服務或拒絕討論議程。這種「妹仔大過主人婆」的心態，毫無疑問地由民政之首徐英偉局長一手養成。多年來區議會就地區事務以及全港事務進行討論並向政府提供意見是有堅實的法理及政策基礎，現屆政府及民政署如認為區議會某事務違反職權，應撰寫正式文件並詳列理據解釋，讓負責處理該事項的主席、委員會主席或工作小組主席考慮。

政府更委任建制派落選人加入分區委員會，企圖製造影子區議會，違反敗選者不獲委任的內部行政原則。徐英偉局長回覆筆者提問時稱，他個人覺得落選人也是人才，所以委任他們進入分區委員會屬用人唯才。政府的舉動不但無視民選議員的民意授權，同時為打壓區議會的政治手段之一，必須立即糾正。

尤其甚者，有建制派人士和政府正研究爭取大灣區投票措施，設立票站及點票，方便居住在粵港澳大灣區的港人投票。如果容許多達50萬大灣區港人投票，對於核實選民身份和資格將十分困難，容易出現種票和貪污舞弊的行為。加上，不少民主派人士成為中共打壓對象，宣傳單張未必順利寄到大灣區，遑論入境中國參加選舉論壇，候選人可能因為政見而得不到公平選舉待遇。筆者在會上向徐英偉提問大灣區投票是否屬實，他竟聲稱不是他負責。

當然，在與徐英偉會面前，筆者本也沒有抱太大期望，他不過是中共政權下的一隻棋子，視區議會是「一個好好玩的遊樂場」，嬉皮笑臉地逃避議員的提問，相比上手劉江華，沒有最差，只有更差。