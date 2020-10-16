智能手機功能包羅萬有，全人類進入「i世代」，不論通訊交友、煲劇睇戲、打機，甚至工作，如成為KOL、微商等，造成「低頭族」隨處可見。全球爆疫下男女老幼機不離手 ，手機成癮更趨嚴重，世界各地接連出現過度使用手機引發的悲劇。

政府統計處發表《主題性住戶統計調查第69號報告書》，2019年本港共有超過597萬人擁有智能電話，當中10至24歲群組，94%擁有智能手機，可見「i世代」趨年輕化。

過度依賴手機失自我

今年年初，陝西西安一名高中生玩手機被當值老師沒收，因無法取回手機疑遷怒於教員室內另一位女教師，將她捅傷，送院搶救不治。2018年台灣一名小五學童，疑因家長沒收手機致心情抑鬱，回校墮樓亡；去年日本一名年輕爸爸下載手遊後打機置家庭不顧，每月碌爆卡「課金」無力償還，結果妻子帶子女離家出走，家變收場。

台灣國家衞生研究院研究團隊早前於台灣就10,775名小四到中六的學生進行調查，發現手機成癮的用家除了過度使用外，在手遊的消費意願亦較高，不同年齡層的消費意願有明顯差別，當中高中生高達42.2%，比一般學生高。

為改善情況，日本香川縣在4月1日實施《網路．遊戲成癮對策條例》，規定若要玩電動或使用智能電話等裝置，中小學生最晚只能至晚上9時。高中生則為晚上10時前，並由學校或家長協助監察兒童及青少年達成上述目標，避免他們手機成癮。