疫情速遞︱港昨錄2宗源頭不明確診 染疫印度富商曾訪木球會 衞生署向200人派樽 （附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港昨日錄得12宗確診，4宗本地感染個案中，2宗屬無源頭確診，分別為早前確診的香港管弦樂團低音單簧管樂手（第5205號）及一名73歲、於尖沙嘴好時中心工作的印裔珠寶富商（第5207號）。另外，政府原訂周四（15日）午夜屆滿的社交距離措施將延長多一周，即至下周四 （10月22日），措施包括食肆維持最多4人一枱，堂食時間由凌晨5時正至晚上11時59分；酒吧最多2人一枱。限聚令最多4人、維持「口罩令」，及登上公共交通工具時要戴口罩。

據悉，染疫的73歲印度裔富商是Butani Papu Udharam，他在尖沙嘴好時中心5樓開設珠寶公司BUTANI JEWELLERY。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該商人居於飛鵝山飛鵝花園，現有10人被列作緊密接觸者。患者因要到仁安醫院做耳部小手術，接受檢測後確診，他的病毒量較少，Ct Value則約為34至36。他曾於10月10日、病毒的傳染期內，與妻子和2名朋友到置地廣場的日本餐廳ZUMA用膳。

另外，患者曾在潛伏期內到佐敦九龍木球會打波。衞生署會到木球會，向200人派樽，包括富商的20多人球隊，但暫時沒有員工或會員被定義為密切接觸者。木球會的所有員工會進行病毒檢測，患者及其家人會被暫時禁止到訪會所14日。

港樂低音單簧管樂手確診

香港管弦樂團一名低音單簧管樂手確診。患者（第5205號）居於東涌藍天海岸1期2座，10月11日發病，其後到仁愛醫院求醫確診。他於傳染期內（10月9、10日）曾參與在香港文化中心音樂廳的演出，其中多名官員包括特首林鄭月娥都有出席。

衞生防護中心指，觀眾因距離較遠，加上有口罩，所以不算高危。惟有醫生指出，染疫樂手病毒量甚高，假如音樂會現場的空氣流量或抽風系統因應表演而減低，不排除染疫樂手在吹奏樂器時產生的氣霧（Aerosol）會飄至更遠地方，「觀眾唔係100%安全」。

食環署流動檢測車今出動 堅尼地城酒吧區派樽

因應酒吧爆發群組，食物及衞生局副局長徐德義指，食環署的承辦商會於今日安排流動檢測車，到堅尼地城酒吧區派發樣本瓶；本周六、日再到太子及蘇豪區派發樣本瓶。他又呼籲市民應避免在10月25日重陽節正日的高峯期掃墓，減少人群聚集，可分散在節日前後日子拜祭。

本地個案：4宗

與先前相關個案：2宗

●第5206號個案：66歲女子，10月4日開始發病，沒有外遊，為家居密切接觸者。

●第5210號個案：3歲女子，10月12日開始發病，沒有外遊，為家居密切接觸者，由檢疫中心送院。

源頭不明：2宗

●第5205號個案：35歲男子，10月11日開始發病，沒有外遊，為香港管弦樂團單簧管樂手。

●第5207號個案：73歲男子，沒有病徵，沒有外遊，居飛鵝山飛鵝花園，為商人。

輸入個案：8宗

●第5203號個案：34歲男子，沒有病徵，10月13日從法國抵港。

●第5204號個案：34歲女子，沒有病徵，10月13日從菲律賓抵港。

●第5208號個案：42歲女子，沒有病徵，10月3日從尼泊爾抵港。

●第5209號個案：43歲女子，10月9日開始發病，10月3日從尼泊爾抵港。

●第5211號個案：5歲女子，沒有病徵，10月13日從法國抵港。

●第5212號個案：37歲女子，沒有病徵，10月14日從印尼抵港。

●第5213號個案：44歲女子，10月11日發病，10月3日從尼泊爾抵港。

●第5214號個案：28歲女子，沒有病徵，10月3日乘從尼泊爾抵港。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲公佈，醫管局至15日早上9時，新增15宗符合呈報準則的懷疑個案；有11人康復出院，累計有4,943名確診及疑似病人出院。現時仍有126名病人在18間醫院留醫，當中12人危殆，6人情況嚴重，餘下108人情況穩定。醫管局目前有1,115張負壓病床，使用率60.2%；負壓病房共623間，使用率66%。

本港疫情

●確診（截至10月15日16:40）

5,213宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,943宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

126名確診者仍留醫，12人危殆（第1989、3496、3764、4433、4706、4833、4937、4990、5110、5152、5185、5195號個案）、6人嚴重（第1650、4100、4101、4746、4788、5088號個案）

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月15日09:00）

兩岸疫情最新情況：大陸累計確診85,622宗，死亡4,746宗。台灣則累計確診530宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月15日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,835萬，全球死亡人數逼近109萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過790萬宗，死亡人數突破21.6萬人。印度確診人數超過723萬，位居全球第二，死亡人數超過11萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破514萬，死亡人數超過15.1萬。俄羅斯確診人超過133萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

法國出現第二波疫情，政府再宣佈國家進入公共衞生緊急狀態，總統馬克龍周三晚宣佈大巴黎地區以及8個大城市將於本周六起實施宵禁，預計維持4到6周。

德國總理默克爾與16個聯邦州的領袖會面後說，德國將實行更嚴格的限聚和戴口罩措施，以對抗新一波疫情。某個地區若7天內每10萬人有超過35宗新增確診，將限制私人聚會人數，若超過50宗，限制會更嚴格。

美國第一夫人梅拉妮婭證實14歲幼子巴倫（Barron Trump）的武肺檢測一度呈陽性，但現在已經痊癒。她說：「很幸運，他是強壯的少年，沒有任何症狀。」

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 7,901,931 (216,597)

印度 7,239,389 (110,586)

巴⻄ 5,140,863 (151,747 )

俄羅斯 1,332,824 (23,069)

哥倫比亞 924,098 (28,306)

阿根廷 917,035 (24,921)

⻄班牙 908,056 (33,413)

秘魯 853,974 (33,419)

墨⻄哥 825,340 (84,420)

法國 820,017 (33,056)

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