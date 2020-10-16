政府研強制檢測法律框架

【本報訊】本港武肺爆發至今，部份確診患者發病後曾向私家醫生求診，但有些醫生並無安排患者進行病毒檢測，延誤堵截病毒在社區傳播。食物及衞生局副局長徐德義昨呼籲私家醫生提高「懷疑指數（index of suspicion）」，如病人出現病徵應盡早安排檢測，並透露政府正考慮強制有病徵人士接受檢測的法律框架，有消息會再適時公佈。

籲私家醫生提高警覺

10月13日確診的源頭不明個案第5195號68歲男患者，因病兩度向將軍澳寶盈花園私家醫生莊錦安求診，但醫生無安排他接受檢測，隨後確診。徐德義指出，疫情開始至今，有其他確診患者出現病徵後，向一名或多個私家醫生求醫，但都沒有安排檢測，私家醫生在應對疫情有非常重要角色，應提高懷疑指數，為有病徵的人提供測試。

與這名病人同住在將軍澳私人屋苑天晉第8座的兩名家人亦先後確診，新增患者為66歲的女子（第5206號），連同第5200號32歲男病人，一家三口均告中招。衞生防護中心傳染病處主任張竹君證實，5200號病人為中環ifc蘋果專門店的職員。資料顯示，一家三口在傳染期內曾分別踏足將軍澳裕明苑裕昌閣、寶盈花園商場食肆中華小廚、西貢普通道1794A號及調景嶺彩明商場譚仔雲南米線。

港大微生物學系講座教授袁國勇提倡資助強制有病徵人士進行檢測，徐德義回應稱，有關建議港府仍在構思中，會考慮相關法律框架以決定能否實行，有消息會適時公佈。至於政府會否規管酒店Staycation，他則說，有酒店容許客人在房間開派對，政府絕不鼓勵，業界現行有指引限制房間人數，有責任加強執行。至於會否立法規管，當局需要時間研究。