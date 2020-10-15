八成防曬產品未達標示SPF效能

【本報訊】防曬用品以SPF指數標示防曬程度，消委會測試發現，83%防曬產品未能達到其標示SPF的防曬要求，標示極高度保護（SPF50+）的「Bio-Essence水感紓緩防曬保濕霜」及「FANCL高效防曬露」的SPF值更只有11.7及14.3，遠低於聲稱。消費者塗抹防曬效能不足產品進行戶外活動，有可能因此曬傷，甚至增加患皮膚癌風險。

消委會測試30款售價80至550元的日常防曬產品，包括14款標示為SPF30至50的高度保護及16款標示為SPF50+的極高度保護的防曬產品。消委會分別測試樣本的SPF值和UVAPF值，前者與太陽暴曬下保護皮膚時間有關，後者則針對防曬黑效能。根據歐盟要求，UVAPF值須達到標示SPF值三分一。

SPF測試顯示，只有四款標示為高度保護和一款標示為極高度保護防曬產品符合歐盟法規。標示為SPF30至50樣本中，8款低於標示，當中「Curél輕透清爽防曬水凝乳液」SPF30差異最大，SPF值只有9.8。在UVA測試中，「SkinCeuticals BRIGHTENING UV DEFENSE SPF 30」及「Olay輕透隔離防曬乳液」的UVAPF值亦僅8.0和4.0，未符要求。

FANCL：對單一測試感失望

16款標示為SPF50+產品中，14款SPF值低於60，最低兩款分別為「Bio-Essence水感紓緩防曬保濕霜」及「FANCL高效防曬露」，只得11.7及14.3。「Allie EX UV高效防曬水凝乳」的UVAPF值僅9.8，同樣不符要求。

測試結果顯示，售價第二低，125毫升售85元的「Nivea冰感防曬乳液SPF50」，獲評最高5分，價格最高的「Cosme Decorté AQMW EXTRA PROTECTION（SPF40 PA+++）」，總評只得3.5分。

FANCL稱，曾向消委會提供來自美國實驗所及重慶市中醫院化驗所的獨立測試報告，顯示產品合格，對消委會堅持以單一實驗所的測試結果感失望。

消委會反駁指無發現該會測試程序有問題，又指該會曾向FANCL的美國化驗所查詢其專業資格，惟不獲回覆，重慶化驗所報告則有疏漏，難以信納。