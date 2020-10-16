市建局啟動重建旺角山東街及地士道街 料建300私樓單位

市建局宣布啟動旺角山東街/地士道街重建項目，地盤面積約2,790平方米，涉及約24個街號，估計有約280個住戶和20間地舖受影響，共涉及170個業權。項目預計可建300個私樓住宅，預計2030年完成。

今次重建項目位於旺角山東街1至27號（單數）、地士道街1至23號（單號）、奶路臣街2L至2M號，涉及24個街號。市建局說，項目地盤內樓宇建於1958年至1973年，高約6至9層，部份處於失修狀態。地盤內的地士度街休憩花園的出入口，被上落貨和車輛停泊阻擋，環境欠佳。項目主要目的是增加地士度街公園的可達性和「能見度」，以改善整體社區規劃裨益。

料樓內有劏房 成收購困難

2030年完成項目

市建局指，預計重建後可提供約1.25萬平方米的住宅樓面面積，涉約300個中小型私人住宅單位，每個單位面積約450平方呎。公園會遷至近山東街街角，增加公園可達性，重整後的休憩花園面積約780平方米，並會興建約200平方米的地下小廣場，連接重整後的公園和地下零售商舖，料可提供零售商舖面積約2,490平方米，並預留2,850平方米供政府或社區設施等用途。

市建局預計2030年完成項目，今日起派人到場進行人口凍結，下周會舉行業主簡佈會。市建局總經理（收購及遷置）鍾建強說，項目展開2個月的公佈期至12月16日，市建局會沿用「7年樓齡」作計算，向自住業主進行收購。當局說，預計舊樓內有劏房，但暫時未確認劏房戶數目，預料成為收購的困難。

被問到今次重建項目面積較細，市建局總經理（規劃及設計）麥中傑說，將公園遷移到街角，只能改善社區禆益，附近的旺角街市集中廣東道一帶，不是主要重整對象，街市會在油旺研究重整。他說，今次項目是2019/20年度的業務計劃內，已因為疫情延遲啟動計劃，未來經濟不明朗也不是市建局考慮之列，但暫時未有項目發展成本。

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