人口普查︱十年一度 政府刊憲明年6.23至8.4展開 按疫情發展減社交接觸

香港每十年進行一次人口普查，政府今日刊憲，宣佈明年6月23日至8月4日期間，會進行有關普查。政府鼓勵住戶在明年6月23日起使用網上問卷參與人口普查，而在7月18日至8月4日期間，政府統計處會安排統計員到訪未填交問卷的住戶。政府表示，會因應武漢肺炎疫情發展，採取應變措施，以減少社交接觸。

根據慣例，香港每十年進行一次人口普查，目的是搜集有關本港人口的社會和經濟特徵，以及其地區分佈的最新資料。政府今日在憲報刊登《普查及統計（2021年人口普查）令》（命令），訂明於2021年6月23日至8月4日期間進行人口普查。實施命令將於下周三（21日）提交立法會，進行先訂立後審議程序。

人口普查採用雙問卷設計，分長、短問卷兩模式，首階段住戶可自行填寫網上問卷，而被揀選作短問卷的住戶，亦可透過電話訪問或郵寄問卷填交所需資料；到7月18日開始，政府統計處會安排統計員到訪尚未填交問卷的住戶，以搜集所需資料。政府發言人表示，統計處會採用嚴格的保密程序，處理在人口普查中搜集所得的個別人士及住戶的資料，以保障私隱，並且只會發佈無法使人識別個人身份的統計數字。所有已填寫的問卷將於2022年6月22日或之前銷毀。

政府每次進行人口普查，都要公開招聘大量學生及老師擔任調查員及組長，政府表示，在實施命令完成立法程序後，會就2021年人口普查詳細安排作進一步宣傳。

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