警長遭咬斷手指 稱食指放被告眼眶僅微曲沒壓下

港大畢業生去年7月14日在沙田新城市廣場衝突中被制服，其間咬斷警長梁啟業的手指，遭控蓄意傷人及襲警等四罪，案件今在區域法院續審。案發影片顯示警長被咬時，右手食指正位於被告眼眶並呈屈曲狀。辯方指，警長的右手無名指被咬時，其食指及中指屈曲並且向下壓。警長起初稱影像畫面模糊，無法確定；惟辯方重播影片後，警長終同意兩指「應該有少少向下屈曲」，但不同意有向下壓。

另外，警察公共關係科昨日在灣仔政府大樓地庫停車場禁區拉起封鎖線，聲稱要設立「傳媒採訪區」維持秩序，其間護送警員及控方專家等證人乘車離開。現場記者對警方妨礙採訪的做法感到不滿，一度鼓噪。案件今日午休時，警方再沒拉起封鎖線，但仍有公共關係科警員在場駐守。

警長指眼眶並非可施用壓點控制位置

偵緝警長梁啟業今供稱，案發時正使用「基本武力」，嘗試制服被告杜啟華（24歲），「我畀嘅力因為被告反抗嘅力」。辯方指出，梁當時用手捉住被告的右臂，其間已在使用相對武力。梁稱「好難答」，因被告仍在掙扎，若果已使用了足夠武力，相信已成功制止了對方。梁解釋，他所理解的「足夠武力」是可以完全制服並拘捕被告。

辯方又指，梁將右手移向被告臉部，目的是進一步用壓點控制方式制服被告，而壓點目的是令對方感到劇痛，從而控制其頭部。梁稱如此「最好」，但不固定頭部也可施行壓點控制，只是效果較差。他並稱他原本打算將手放在被告臉上，以尋找施行壓點控制的位置，但未找到已遭被告咬住，他隨即縮手。

梁又供稱，他向後縮手的速度快，但力度不大。辯方質疑，案發時被告的頭部從右轉向左，是由梁向後抽手的動作引致。梁稱不確定，但同意他抽手後，被告的首個動作是用手掩臉。辯方指，被告當時是在用手掩眼。梁稱不知道，只謂見到被告將手放在臉上。

手放被告臉部只為找位置托起被告鼻底

梁在控方覆問時供稱，眼眶不是施行壓點控制的可行部位，而他當時將手放在被告臉上，是為了尋找位置托起被告鼻底，而非施力壓臉。梁重申，雖然影片見到他的食指及中指微微屈曲，但不論是感到無名指劇痛前後，他均沒施用任何力度按壓被告的臉。

惟梁昨供稱，當他在被告臉上尋找施行按壓控制的部位時，手指施加了「正常力度」，且不會比標準按壓力度相差太遠。

控罪指，被告當日在沙田新城市廣場擾亂公眾秩序、蓄意傷害梁啟業、襲擊警員葉卓軒，及對高級警司梁子健加以嚴重傷害。

【案件編號：DCCC788/19】

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