海天堂誹謗案 官籲被告：千祈唔好講到自己咁正義

海天堂於2013年遭《蘋果日報》踢爆疑清洗發霉龜苓膏後出售，海天堂及後控告向《蘋果》爆料的公司前股東蔡國強，指他誹謗，索償1.3億元。案件今日續審，被告蔡國強作供多次提及因不滿海天堂沖洗發霉龜苓膏而另起爐灶，惟他承認若海天堂回購其價值2,000萬元股份，便不會踢爆。法官陸啟康謂：「傾得掂就唔爆出來，你有幾緊張品質啫？千祈唔好講到自己咁正義。」更謂：「你同意你唔係聖人吖嘛？」

案件今在高等法院續審，被告蔡國強繼續出庭作供，提及海天堂多年來一直無處理龜苓膏發霉事宜，且送貨司機將龜苓膏卸於店舖外，任由龜苓膏暴曬，影響品質，「呢個係令到我對海天堂死心，一定要走」。

原告在庭上播放被告與海天堂創辦人吳耀明的堂弟吳錫隆的對話錄音。當時被告已決定另起爐灶，並稱：「如果傾，我可以解決所有問題，但呢個人（吳耀明）太高傲太自傲，死都唔同我傾。」被告又謂：「傾就雙贏，唔傾就撳掣，嗰邊（海天堂）仆梗街，死無葬身之地。」

蔡坦言，當年他不滿吳耀明拒絕回購其價值2,000萬元的20%股份，又拒絕向他發放花紅，且禁止他將股份賣給他人，因此深感不滿，「所以先將唔見得光嘅嘢講畀媒體聽」。他稱後來得知吳耀明身體出現問題，「過意唔去」，所以才打算與對方商討回購股份，及後再公平競爭。

法官陸啟康聞言問被告：「即係講得掂，就大家冇事；講唔掂一拍兩散，向媒體公佈？」蔡同意。陸官續謂：「你同佢傾得掂，就唔爆出來，你有幾緊張品質啫？千祈唔好講到自己咁正義。」蔡解釋其實他離開與否，清洗發霉龜苓膏一事都會繼續存在，若不踢爆便可繼續領取花紅。陸官直言：「好簡單，你同意你唔係聖人吖嘛？你唔爆出來，你就繼續有錢收；你冇錢喇，股份又冇喇，咪踢爆囉。」

原告大狀隨即質疑，指蔡一直以來均著眼利益，根本不注重龜苓膏的品質。蔡則謂：「成個海天堂都係咁，包括我在內。」聆訊繼續。

【案件編號：HCA1755/13】

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