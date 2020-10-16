堵路現場私了持磚頭內地漢 三人今認罪月底判刑

去年10月5日蒙面法正式生效，有市⺠在旺角聚集抗議，當晚現場有內地遊客及本地男子分別因 「影人相」及移走堵路雜物，被人誤以為是警員，遭毆打「私了」。警方事後拘控一對本地男女及一名埃及籍男子，三人今在區域法院認罪，還柙候判。其中年近六旬的清潔工被告稱當晚為保護青年示威者，帶備金屬棒到場，及後發現涉案內地遊客手執磚頭，他遂大叫：「你做乜拎磚頭？放低！」並且捧打對方，因而犯案。

三名被告依次為羅偉華（57歲）、黃綺婷（23歲）及Ahmed Fawzi Elsayed Soliman（36歲），同被控蓄意嚴重傷人罪，涉及內地遊客X，羅認罪，另兩人則改認罪名較輕的傷人罪。羅另承認另一項蓄意嚴重傷人罪，涉及被誤認為警員的男子Y。

案情透露，29歲持雙程證來港的男子X，去年10月5日晚上沿彌敦道準備步往旅館，行至亞皆老街時被女途人認出是內地人，女途人緊拉他的衣服，不讓他離開，隨即X遭約30名黑衣人包圍及襲擊。X當時拿著磚塊，現場有人大叫「開遮」，三名沒有戴口罩的被告參與襲擊，其中羅用棍打X的手，黃則打開雨傘並推了X一下，第三被告則趁X跌在地上時踢他。

X被打至流血，及後終成功返回旅館並報警。他的眼皮、耳部、肩膊、臀部及四肢均受傷，現已康復。

各被告同意向X賠償共9,990元

同月6日凌晨，45歲的Y與朋友飲酒後乘的士回家，的士行至彌敦道及亞皆老街交界時，因前方有路障而停下。Y下車搬走路障並步行回家，隨即遭十多名黑衣人包圍，指控他是警員。Y否認及解釋，惟仍遭拳打腳踢，以及被人用竹棍襲擊。其間羅用棒打Y兩次。Y的朋友向各人解釋Y僅醉酒，眾人才停手。事後Y的頭頂、眼眉及手腳受傷，接受中醫治理，花費6,320元，現已康復。

警方事後拘捕三名被告。羅於警誡下承認事發時身處現場以保護年輕人，黃則保持緘默，埃及籍被告則否認涉案。

辯方求情時透露，羅的父親早逝，14歲便開始打工，事發時任清潔工，因相信有人會襲擊參與示威的青年，故帶同工作時檢獲的金屬棒到現場，以圖保護青年人。

辯方又指，X於案發時拿著磚頭，羅見狀遂喝令X謂：「你做乜拎磚頭？放低！」並且捧打對方。羅現認罪，願意承擔責任，明白所作所為屬錯誤，重申只因一時憤怒才犯案。

辯方續稱，黃當日僅打開雨傘及推了X一下，已吸取教訓，深感後悔，望能早日獲釋。辯方又指，埃及籍被告於2008年來港，2013年結婚，現跟妻子分居，當日僅落街買煙，聽到有人指X打人，他才踢X。

鑑於X及後遺失手機，三名被告願每人賠償3,330元給X，羅另賠償6,320元醫療費給Y。由於需時處理賠償事宜，三名被告還柙至本月28日判刑。

【案件編號：DCCC154/20】

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