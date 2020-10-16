男童藏士巴拿雷射筆 官拒接納兩報告建議 堅持判更生中心兼留案底

警方去年於旺角驅散示威者時，在13歲男童身上搜出士巴拿、雷射筆及對講機。男童早前在少年庭認罪，儘管感化及青少年罪犯評估委員會兩份報告均建議男童接受兒童保護令，惟裁判官彭亮廷質疑兩份報告側重於男童更生，忽略阻嚇等因素，今判男童入住更生中心。辯方提醒，彭官可酌情處理男童是否留下案底，彭官終依舊要男童留案底。

男童早前在西九龍裁判法院少年庭承認於去年11月2日管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具，以及在公眾地方管有攻擊性武器。

辯方今求情稱，被告犯案時年僅13歲，現時14歲，是家中獨子，無業父親閒賦在家，母親則是美容師。被告現為中三學生，受朋輩唆擺才犯案，他已失去自由約三周，望法庭能判處保護令。

裁判官彭亮廷早前索取多份報告，青少年罪犯評估委員會報告及感化報告均建議被告接受24個月保護令；另因被告體能關係，不建議入住勞教中心，但建議被告入住更生中心。

官指若父母能有效監管便不會出現本案

彭官判刑時引述上訴庭案例，認為判刑時需考慮及平衡四個元素，即被告更生、罪責、阻嚇後來者不要再犯及保護公眾利益。

彭官認為判處保護令與本案罪責不相稱，亦會犯下原則性錯誤。保護令只適合於較輕微的刑事罪行，更指若被告用上涉案工具，當發生衝突時，或會令傷者嚴重受傷。

至於感化主任提議將被告交由父母看管，裁判官對此有所保留，認為被告遲到及缺課超過30次，更被班主任指摘懶惰。彭官認為，若被告父母能有效監管被告，被告便不會遲到或缺課，更不會出現本案。彭官對感化官及青少年罪犯評估委員會報告建議不敢苟同，認為兩者過於側重被告更生，惟被告案中角色並非被動，案情嚴重，最終判被告入住更生中心。

彭官亦下令被告留案底。辯方一度指出，彭官有酌情權不留案底，惟彭官指不會改變決定。被告聽取判決途中一度喘氣，其後與母親相擁而泣。

【案件編號：WKCC700010/20】

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