侵犯兩男生藉詞人體成長研究 「特務」囚3年4個月

港大畢業生10年前在學期間曾非禮男生，4年前他再次犯案，訛稱特務及替港大進行「人體成長研究」，邀請兩名中四男生參與，借協助移⺠美國或接受包括檢查「勃起功能」一系列測試為名，乘機狎玩兩人。涉案港大畢業生早前在區域法院認罪，法官杜大衞今判刑時直斥他沒有改過自新，反而繼續犯案，判他入獄3年4個月。

被告羅宇霆（31歲）承認兩項以威脅或恐嚇手段促使非法性行為以及一項管有偽造文書罪。辯方透露，被告自小被父親拋棄，與母親相依為命，在艱難的環境下憑努力考獲大學學位，工作表現亦獲僱主讚揚，並與同事相處良好。對於犯案影響到事主及家人，被告感到抱歉。

辯方又指，雖然精神科報告指被告享受鑽探法律及制度漏洞並藉此犯案，但他於本案中卻沒藉此逃避罪責，儘管案發至今已事隔數年，事主或許已忘記案件細節，被告仍然坦白認罪，反映他並非一個機會主義者。

案情指，15歲中四男生X於2016年認識被告。被告聲稱受僱於港大，正進行人體成長研究，邀請X參加，完成後可獲400元至1,000元報酬。同年4月，兩人在數碼港見面，被告帶X到一間共享工作空間「參與研究」。被告以「神經療法」為名，要求X脫光衣服，X拒絕，但遭威脅須賠償6,000元。X不情願地脫衣，讓被告替他手淫至射精。X最終收不到任何 「報酬」，惟被告繼續要求他參與計劃。

另一名事主16歲中四男生Y，去年認識被告，被告聲稱是情報組織特務，擁有Y的個人資料。Y感害怕，同年6月與被告會面，及後被帶到商廈男廁，被告稱要替Y做身體檢查，包括勃起功能，繼而脫光Y的衣服、嗅腳和拍裸照，又為Y手淫。翌日警方拘捕被告，並搜出一張假的瑪麗醫院職員證。

【案件編號：DCCC881/19】

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