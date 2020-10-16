DR醫學美容事故 醫生被控誤殺今開審

2012年DR醫學美容中心發生致命事故，三位女顧客接受「CIK療程」後感染細菌，一死兩傷殘。為事主注射血液製品的女西醫被控嚴重疏忽誤殺罪，今在高等法院開審。控方陳詞指，製作注射品的實驗室沒有對製品做細菌測試以確保沒有污染，被告不應盲目信任實驗室。而CIK療程本身仍處於臨床實驗階段，用於治療嚴重癌症，當其他療法無效才會嘗試，效用未經證實，根本不應用於健康的人身上。

被告麥允齡（39歲）否認一項誤殺罪，控罪指她於2012年10月10日連同周向榮和陳冠忠，因嚴重疏忽而非法殺死女子陳宛琳（46歲）。控方資深大律師布思義開案陳詞指，事故除了導致死者去世，亦令教師王靜波雙腿和4隻手指截肢，清潔工黃鳳群腳部受傷影響行走。

控方指，CIK（細胞因子誘導殺手細胞）療程涉及從人體抽血，在實驗室以約37度溫度培養約15日，然後注射回人體。涉案實驗室亞太幹細胞科研中心（APSC）並無任何認證，專家事後驗到器材有事主感染的膿腫分枝桿菌。控方指醫生注射物品時必須確信安全，惟涉案注射品沒有安全證書，不應盲目信任實驗室，毫不質疑。

同意書未妥善列出CIK療程風險

事主接受療程前曾簽署同意書，不過控方指內容並未妥善列出CIK療程風險，例如療程仍在進行臨床實驗，用於健康的人未有經科學證實的效益，增強免疫力沒必要使用此療程，療程有細菌感染和其他不良反應風險，可危及生命等等。而被告亦沒有妥善解釋上述事項。

控方指，三名事主於2012年9月12日抽血培養，10月3日輪流接受注射，其中王靜波和黃鳳群即時不適，例如發冷顫抖，被告當時理應已經知道病人接連有不良反應。控方強調，注射受污染產品有明顯而嚴重的死亡風險，此乃常理，毋須醫生亦可知。

控罪詳情指明CIK療程只是實驗治癌療法，控方指出應由血液科或腫瘤科醫生監督進行，完全不適合在醫院以外環境、由像被告一樣的普通科醫生向健康的人施用。事發同年2月，被告與DR集團其他人曾造訪廣州軍醫院了解療程，控方指一行人取得的小冊子亦只說療程用於癌症病人，不能論證療程可用於像事主一樣的人。

麥允齡被控身為正式醫生，代表DR集團旗下的銅鑼灣醫學光學美容有限公司或香港美塑醫務中心有限公司，負責向陳宛琳施用CIK療程產品，違反對陳宛琳負有的謹慎責任，沒有為陳的安全採取合理的謹慎措施，構成嚴重疏忽，是陳死亡的主因。聆訊周一續審。

【案件編號：HCCC437/15】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！