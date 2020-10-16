退休漢向示威者舉鋤頭 網媒片拍得被告自稱曾任政協

去年8月5日「大三罷」，旺角有群眾聚集，當晚有六旬退休漢聲稱於深夜時分遭示威者包圍，遂拿起地上鐵鋤，揚言自衞。他被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今續審。辯方反對控方將兩段影片呈堂，雙方就此傳召證人。有目擊證人稱，當晚從窗戶外望，看見一名白衣男子舉起鐵鋤，向身穿反光背心的人揮動，又將鋤頭鋤地產生巨響。控方片段顯示，被告自稱「做過寧廈省政協」，又自認帶同鋤頭；有記者追問被告帶同鋤頭目的，他回答：「我鋤佢呀！鋤你班搞我生活嘅！」

案件今在西九龍裁判法院續審，報稱退休人士的被告朱木源（63歲）由資深大律師郭棟明代表。控罪指被告去年8月6日在旺角通菜街近水渠街一帶攜有一把鐵鋤。

辯方指證人並非拍攝者

控辯雙方表明，未能就控方兩段網媒片段能否呈堂一事達成共識。郭棟明陳詞指，辯方並非質疑片段真實性，而是指出控方證人並非拍攝者，他只是從大廈6樓望落街，見到案發經過，未有完整聽到整個對話，認為證人不足以證明片段表面真確，故提議以案中案方式處理，要求法庭裁定證人是否可就非他拍攝的片段給予證供。

證人袁卓廷（譯音）今作供透露，他是註冊社工，當晚到水渠道朋友家中吃飯，凌晨1點50分在位於6樓的友人家中聽到「開咪嘅feedback聲」，從友人家的窗望向西洋菜街及太子港鐵站B2出口，聽到有女警用咪叫「白衫白褲手持鋤頭嘅男子」，但他看不到發生何事，只看到電筒光照射。

數分鐘後，他又聽到聲音，望出窗外，看到有一班身穿黃色反光背心、手持攝影器材的人，正在訪問一位身穿白衫、白褲、白鞋的中年男子。白衫男站在太子港鐵站對出數米，當時港鐵站已拉閘，但未熄燈。袁形容由於單位十分「應聲」，故清楚聽到白衫男的話。袁憶述：「有一位女聲問白衣人係咪有拎住鋤頭，男子係答有嘅；女士追問有咩原因拎鋤頭，男子答『我攞嚟鋤呢班影響我生活嘅人』。」

袁又指，白衫男其後行至一輛白色豐田七人車附近，拿出鋤頭，對一位穿反光衣的人揮動，再雙手拿著鋤頭，彎腰將鋤頭鋤向地面，「聽到好響，係金屬撞落地下嘅聲」。

被告：你都打警察，火都滾埋

在辯方盤問下，袁同意當時觀看角度是從高處望向下。辯方質疑他事發後三日始到警署落口供，而內容只稱被告「主要答不認同示威者行為」，質疑與庭上證供不同。

袁自言這是他第一次落口供，又謂：「我係唔知成件事嘅操作係點，我嘅理解係要上庭作證，咪講返件事嘅始末出嚟囉，唔係咩？呢份口供大槪描述返嗰晚發生咩事，我個地址都冇描述啦。你啱啱問我距離，口供都冇講啦，係咪？」

辯方問袁會否認為被告的動作屬威嚇或攻擊，袁稱要先確認那位是否記者，又指他是在宿舍工作，「啲小朋友成日做呢個動作，佢哋可以係玩、亦可以威嚇嘅動作」，並謂「可能係向記者做緊一個示範動作喎，我答唔到你呢個問題」。

調查案件的偵緝警員12204余日輝則透露，片段來自《米報》及浸大學生會編委會，他從公眾平台看到該兩片段後，指示同事下載至光碟作呈堂證物。

裁判官林子勤裁定案中案表面證供成立。控方要求庭上播片，惟辯方不同意，認為法庭不需要看片確認證人所言，因片段上載時間與證人所提的案發時間完全不同。惟林官反指：「我唔睇條片，我點確認呢？」林官並指片段上載時間只是傳聞證供，最終辯方不再反對在庭上播片。

被告：我哋香港繁榮社會嚟架

庭上播放由《米報》記者拍攝的片段，顯示被告正接受一班記者採訪，自稱朱木源，「做過政協，寧廈省」，又稱「我六十幾歲，死有咩驚呀」、「我認為你哋應該合理示威」。有記者問他是否有拿鋤頭，被告直認不諱，並稱：「大佬，你都打警察，火都滾埋，你哋（記者）偏幫一面。」

被告又稱：「我哋香港繁榮社會嚟架，我六十幾歲，我流血，佢死呀！」片中有記者追問被告帶鋤頭目的，被告大叫：「我鋤佢呀！鋤你班搞我生活嘅！」被告更從車邊取出鋤頭，再將鋤頭多次鋤向地面，擾攘後被告將鋤頭放上車，然後開車離開。

控方陳詞指，片段相關性在於被告管有鋤頭之目的。片中被告自稱用於「鋤黑衣人」，獨立證人的庭上供詞亦與片段內容脗合，是誠實可靠的證人。辯方則認為，不可依賴證人的證詞來證明片段真實性，證人當日所見所聞與片段是否脗合這點存疑，且證人的作供與書面供詞有關鍵性遺漏，沒有提及第二次觀察，亦沒就觀察事項向警方道出。

林官看片後，裁定片段可呈堂及表面真確。控方將會重召兩名證人再就案情作供。聆訊下午繼續。

【案件編號：WKCC1411/20】

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