法政奄列﻿︱鬧鬼（劉偉聰）

走了但還是不幸走不了的十二怒漢,叫人惋惜,叫人扼腕,也叫人明白distrust of the system可以去得幾遠去得幾盡。他們踪影杳然,早已不見於人前,但又彷彿天天列席於我城的政治詭域中,以他們的forced absence 來宣告我們不忍見的the presence of the political ridicules!他們竟投奔怒海,從前那只是共和國人的悲哀,怎麼今天竟是我們避秦無地而地獄無門?

我們在門外窺伺,守門人不只沒有動,根本還沒有來,非常Kafka!

那邊廂隱晦承認殺了人而承諾負責的陳同佳,據說其宗教代理人終於(嘗試)往辦赴台手續而被拒。台灣陸委會又據説,此案涉及兩地司法管轄權及相關公權力之行使,必須先完成相關法律程序,並由雙方政府談好,才有嫌疑犯赴台入境事宜,促港方盡快與台灣商討解決之道,早日還受害人及其家屬以公道云云。陳氏目下尚徘徊於我城,他便以他的presence 來宣告 the presence of political nonsense!各位,是political not legal nonsense!如陳氏(真的?)自願赴台,台方只須發出簽證或通知航空公司讓他登機即可,其間不涉引渡,不涉取證,根本不涉司法互助,不涉公權行使,台方還胡謅甚麽公道公義?人哋出動洗頭艇挾人回國伏誅,你哋唔送機票仲要唔簽台證?此事非常詭譎,笑笑笑的唯有林門鄭氏,我幾乎聽到林門鄭氏邊戚眉戚眼邊笑說:「我都話咗要修訂逃犯條例啦!」。

目下是台方居然陷我城反修例運動於不義了。

台灣有關鍵詞曰:「鬧鬼(Ghosting)」,我翻著手中《台灣理論關鍵詞》,UCLA史書美領軍編的,書上說到「鬧鬼」說:「鬼不是活人,也不是死人,它被某些人感知其存在,而其他人可能完全感受不到—-這使得鬼往往以一種缺席的形式存在著。」我讀後幾乎以為說的不是鬼,是公義。公義何在?公義為何不在?

台方如拒發簽證予陳氏入境,我以為等同於台方自行rescinding her jurisdiction,那麼我城檢控當局人才濟濟,想像飛天(否則如何能掘出殖氏地incitement 罪行以濟時艱?),合該想想如何pick up from where it is left off。命案中嫌疑人跟受害人俱是香港人,台方的司法管轄權源於'territoriality principle',即「罪行所在地原則」,國際間刑事司法管轄權誰屬多以此為據,但又不必盡然,事關解決司法管轄權誰屬,箇大道理是避免在不同司法區中掀起parallel proceedings,目的是避免 ‘ne bis in idem’,即同一罪行不應一再檢控,故「所在地原則」以外,其實還有ratione personae 原則,即「嫌疑人及受害人國籍原則」,甚至有「嫌疑人被捕地原則」,俱在決定哪些才是competing competent jurisdictions。如若台灣放棄了jurisdiction,為甚麼我城不可取而代之?尤是(如果!)陳同佳選擇自首,不挑戰本地的司法管轄權的話,既有他的voluntary confessions,復有受害人的死亡證明,應有合理定罪基礎吧?!將來事過而公義彰顯,林門鄭氏笑笑笑,我才沒有半絲違和感呢。

我雅不願看見的是公義缺席,鬼魅人間。

作者:劉偉聰,法門中人,多餘多話,寒舍中有小貓一雙,男的是陳寅恪,女的叫Dworkin。

