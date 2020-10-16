法政奄列﻿︱鬧鬼（劉偉聰）

走了但還是不幸走不了的十二怒漢，叫人惋惜，叫人扼腕，也叫人明白distrust of the system可以去得幾遠去得幾盡。他們踪影杳然，早已不見於人前，但又彷彿天天列席於我城的政治詭域中，以他們的forced absence 來宣告我們不忍見的the presence of the political ridicules！他們竟投奔怒海，從前那只是共和國人的悲哀，怎麼今天竟是我們避秦無地而地獄無門？

我們在門外窺伺，守門人不只沒有動，根本還沒有來，非常Kafka！

那邊廂隱晦承認殺了人而承諾負責的陳同佳，據說其宗教代理人終於（嘗試）往辦赴台手續而被拒。台灣陸委會又據説，此案涉及兩地司法管轄權及相關公權力之行使，必須先完成相關法律程序，並由雙方政府談好，才有嫌疑犯赴台入境事宜，促港方盡快與台灣商討解決之道，早日還受害人及其家屬以公道云云。陳氏目下尚徘徊於我城，他便以他的presence 來宣告 the presence of political nonsense！各位，是political not legal nonsense！如陳氏（真的？）自願赴台，台方只須發出簽證或通知航空公司讓他登機即可，其間不涉引渡，不涉取證，根本不涉司法互助，不涉公權行使，台方還胡謅甚麽公道公義？人哋出動洗頭艇挾人回國伏誅，你哋唔送機票仲要唔簽台證？此事非常詭譎，笑笑笑的唯有林門鄭氏，我幾乎聽到林門鄭氏邊戚眉戚眼邊笑說：「我都話咗要修訂逃犯條例啦！」。

目下是台方居然陷我城反修例運動於不義了。

台灣有關鍵詞曰：「鬧鬼（Ghosting)」，我翻著手中《台灣理論關鍵詞》，UCLA史書美領軍編的，書上說到「鬧鬼」說：「鬼不是活人，也不是死人，它被某些人感知其存在，而其他人可能完全感受不到—-這使得鬼往往以一種缺席的形式存在著。」我讀後幾乎以為說的不是鬼，是公義。公義何在？公義為何不在？

台方如拒發簽證予陳氏入境，我以為等同於台方自行rescinding her jurisdiction，那麼我城檢控當局人才濟濟，想像飛天（否則如何能掘出殖氏地incitement 罪行以濟時艱？），合該想想如何pick up from where it is left off。命案中嫌疑人跟受害人俱是香港人，台方的司法管轄權源於'territoriality principle'，即「罪行所在地原則」，國際間刑事司法管轄權誰屬多以此為據，但又不必盡然，事關解決司法管轄權誰屬，箇大道理是避免在不同司法區中掀起parallel proceedings，目的是避免 ‘ne bis in idem’，即同一罪行不應一再檢控，故「所在地原則」以外，其實還有ratione personae 原則，即「嫌疑人及受害人國籍原則」，甚至有「嫌疑人被捕地原則」，俱在決定哪些才是competing competent jurisdictions。如若台灣放棄了jurisdiction，為甚麼我城不可取而代之？尤是（如果！）陳同佳選擇自首，不挑戰本地的司法管轄權的話，既有他的voluntary confessions，復有受害人的死亡證明，應有合理定罪基礎吧？！將來事過而公義彰顯，林門鄭氏笑笑笑，我才沒有半絲違和感呢。

我雅不願看見的是公義缺席，鬼魅人間。

作者：劉偉聰，法門中人，多餘多話，寒舍中有小貓一雙，男的是陳寅恪，女的叫Dworkin。

【法政奄列】專欄隔周五在蘋果動新聞上線

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