肝膽相見：談本港首份病毒性肝炎行動計劃（潘冬平）

筆者於八月尾在本欄文中提到，世界衞生組織訂下於2030年消除病毒性肝炎這人類健康重大威脅的目標，又提議政府提供全民免費自願乙型肝炎病毒檢測。湊巧於本月八日迎來了政府公佈本港首份病毒性肝炎行動計劃，以呼應世衞的目標。政府終於為消除乙型和丙型肝炎推出切實的行動計劃，對於患者固然是一個莫大的喜訊，對於長期推動社會關注乙、丙型肝炎的慈善團體和醫生們也是一種欣慰。

政府公佈的計劃包括提升認知、加強監察丶推廣預防和擴展治療四方面，當中預防是最重要的一環，正如要控制新冠肺炎病毒就得從預防着手。

乙型肝炎是香港較常見的慢性病毒性肝炎，是肝硬化及肝癌的主要成因。根據衞生署估計，本港約有54萬乙型肝炎患者，大部份是通過母嬰傳播感染，因此阻截母嬰傳播鏈至為重要。乙肝疫苗已經面世超過30年，所有香港出生的嬰兒都會注射疫苗，但研究顯示如果母親是乙肝病毒活躍性高的帶菌者，單靠乙肝疫苗未必能有效預防新生嬰兒感染。世衞2020年最新指引建議血液乙肝病毒載量大於200,000 IU/ml的孕婦於懷孕28周後開始服食抗乙肝病毒藥物，能減少母嬰傳播的機率，這就是衞生署公佈的新措施之一。此外，接種疫苗的新生嬰兒也並非百分之百能夠免疫，因此政府計劃在接種疫苗後進行血清測試，確定接種者有足夠抗體。

由於大部份乙、丙型肝炎帶菌者都沒有症狀，最有效預防乙、丙型肝炎病毒傳播的方法，就是全民檢測找出帶菌者，以減少他們在不知情下將病毒傳播，而且可以通過有效治療截斷傳播鏈。台灣是另一乙肝感染率高的地區，當地政府於2018年已經推出病毒性肝炎防治計劃，建議為滿40歲民眾通過成人預防保健服務接受一次乙、丙型肝炎病毒篩檢服務，但本港的病毒性肝炎行動計劃並沒有類似措施。香港政府雖然沒有提供成人預防保健服務，但可考慮在衞生署門診與私家診所合作免費為市民提供一次乙、丙型肝炎病毒篩檢。及早找出帶菌者，有助他們盡早接受定期肝癌篩查及適當病毒治療，否則到他們出現症狀時可能為時已晚，多數已有嚴重肝硬化或晚期肝癌。

乙、丙型肝炎都有有效的藥物治療，但費用昂貴，尤其丙型肝炎的最新口服藥物治療動輒十數萬元以上，中產市民也難以負擔。為配合《行動計劃》，醫管局已進一步擴闊藥物名冊，由十月十日開始，為所有丙型肝炎患者提供口服抗丙型肝炎藥物治療，筆者本就認為這是政府應有之義，但還是為政府終於有所承擔而鼓掌。

首份病毒性肝炎行動計劃縱然有不足之處，還是個好開端，期盼政府會繼續檢討及優化計劃，以真正達致2030年或之前消除病毒性肝炎的目標。

香港肝癌及腸胃癌基金會網址：http://www.hklcf.org

潘冬平教授 香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席