李八方online︱張華峰終於分辨到「嗰個女仔」

上回提到，尋日經民聯張華峰認錯新民黨主席葉劉淑儀做「嗰個女仔」（工聯會麥美娟），唔知葉太喺咪想張華峰認得自己，今日佢喺經濟發展事務委員會主席選舉上，提名張做主席，仲不忘講句：「（我希望）佢記住我啊主席」，唔知今次張華峰係咪終於分得清邊位先係「嗰個女仔」呢？

張華峰聽到葉劉咁樣呼喊自己嗰陣，即刻忍唔住擰轉頭認吓葉太，以笑遮醜。唔止咁，公民黨郭家麒喺推薦自由黨鍾國斌連任主席嘅時候，鍾覺得自己唔太適合，原因係要搵一個「既穩重，又（係）重量級嘅議員」先至可以振興本港經濟咁話喎，八方就唔知鍾國斌口中嘅「重量級」喺咩意思喇，不過一班民主派就笑言：「重量級？佢重過你咋喎！」

到點票期間，民主派議員每逢有第5位候選人提名嘅時候，就高呼「五大訴求，缺一不可」，最終張華峰喺建制派支持下，獲29票當選。

皇天不負有心人，張華峰坐上主席台嘅時候，終於都分清楚邊位喺麥美娟、邊位喺葉劉，仲特別多謝兩位咁支持佢。張華峰話晒都對咗麥美娟同葉劉8年，咁都分唔清又係過份咗啲嘅。

呢頭張華峰認番啱人，轉頭又有建制派唔認得人。自由黨張宇人今日將公民黨譚文豪叫錯咗做一位澳門練馬師譚文就，隨即惹來民主派嘲笑。睇嚟熱愛賽馬嘅嘅張宇人，即使身在立會，仍心繫馬會。

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