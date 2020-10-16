中學生涉藏伸縮棍 控方堅持起訴不理裁判官意見

17歲中學生被指去年於示威現場藏有一支伸縮棍，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。署理主任裁判官溫紹明早前處理案件時，舉例指內地生在中大校園內持刀揮舞表達不滿，被控同樣罪名，最終獲律政司同意以簽保守行為撤控了事，直言「中大揮刀嗰個係大學生，律政司都認為可以放佢一馬，fine！咁我就覺得呢單案有更多原因值得放」，要求雙方商討處理方法。案件今天再提堂，控方堅持檢控。辯方申請擱置聆訊，溫官批准案件押後至12月1日開庭處理相關申請。

控方今庭上表示已準備好讓被告答辯，辯方則申請擱置聆訊。溫官要求辯方透露申請理據，辯方只謂控方違反不再檢控的承諾，又指聆訊結果會影響答辯意向，要求在答辯前先作出聆訊。辯方欲再進一步說明申請細節時，被溫官叫停。

被告為17歲中五學生，他被指於去年12月8日在大圍一次示威活動時藏有一支伸縮棍。

案件今年7月首次提堂，溫官當時直指：「我知控方有酌情權，我喺西九龍（法院）都處理過好多伸縮棍案件，嗰啲都係罰一千幾百；我明白控方有權點樣檢控，但應該用得公平。」溫官又以中大內地生揮刀案為例，指：「法庭唔係話單單都要bind over（簽保守行為），今次被告clear record（沒有案底），睇唔到有咩原因唔值得（簽保守行為）過嗰單囉，嗰單都係我處理嘅，唔係睇報紙睇返嚟。」溫官當時要求控方代為向律政司表達意見。

中大內地生李丹石（21歲）去年11月7日在中文大學中央校園大學圖書館外持刀揮舞，並高唱中國國歌，原本被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，後獲准以2,000元簽保、守行為24個月，另付堂費1,000元了事。署理主任裁判官溫紹明當日多番質疑有關決定，直指「稀有」，又謂「點都嚴重過雷射筆，危險好多」。惟基於撤控與否全憑控方決定，最終只能如此處理。

【案件編號：STCC1488/20】

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