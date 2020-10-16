12港人送中︱逾半人認為港警早知悉離港計劃 朱凱廸批警方迴避質疑為扭轉公眾視線

12港人被送中55日，音訊杳然，然而陸續有資料顯示警方可能早在12人被中國海警截獲前，已知悉12人離港的計劃。香港民意研究計劃的民調顯示，有逾半數受訪者相信警方是事前得悉12人離港，不相信的不足三成。有份跟進及協助12名港青的前議員朱凱廸認為，警方一直迴避坊間質疑港警與中國海警聯手拘捕12人的問題，是有意扭轉公眾視線，但強調「天網恢恢⋯⋯總會有知道呢件事嘅人會挺身而出。」

香港民研於本月12至15日成功訪問了1.1萬多人，結果顯示有56%受訪者相信香港警方在12人被中國海警截獲前，已知道12人離港計劃的，而表明「好相信」更達43%；表示不相信的只有26%，表明「好不相信」的只有21%。

以受訪者政治光譜劃分的話，民主派支持者與非民主派支持者分別有88%及27%表示相信，表示不相信的分別為6%及44%。

朱凱廸：總會有知道呢件事嘅人會挺身而出

朱凱廸認為，在「非民主派」支持者中，仍有逾四成人不相信警方事前已知悉有關計劃，不排除他們是因為政治立場不同而選擇性接收資訊，導致即使社會上陸續有不同證據指證警方事前已知悉有關計劃，亦不會影響他們的既定立場。

朱凱廸續指，警方一直未有正面回應社會上有關警方與中國海警聯手拘捕12名港青的行動，質疑他們有意扭轉公眾視線，加上香港警方只利用中國海警在拘捕12名港青時，警方並不在場做藉口，卻一直迴避有關飛行服務隊是否跟蹤該12名港青的質疑。朱分析指，警方以迴避的形式避答傳媒有關質疑，是因為警方明白到「事實會越拎越多出嚟⋯⋯總會天網恢恢⋯⋯總會有知道呢件事嘅人會挺身而出」。

近三成「非民主派」支持者不信警方說法

香港民研「我們香港人」計劃名譽總監黃偉國認為，有近三成「非民主派」支持者選擇不相信警方的「官方說法」，不排除是在非民主派支持者組群內已出現「分裂情況」，令政府往後越來越難聘請公關公司製造輿論帶風向或做宣傳工作，他更將此比喻為：「一碟爛咗嘅食物、一碟食咗會肚痛嘅食物⋯⋯你就算點樣重新去包裝個食物都好，佢始終都係一件爛咗嘅食物，係『冇得救』嘅。」

黃更形容，港人在回答有關問題時，相信亦會考慮到「到底政府仲有冇能力去保護香港人」的層面。

林鄭最新評分28.6 近五成受訪者「賜0」

另外，香港民研究亦就特首林鄭月娥及3名司長的民望，於本月5至8日成功訪問了逾千名市民。結果顯示，市民對林鄭的最新評分為28.6分，當中有48%受訪者給予林鄭0分，並有72%受訪者反對林鄭月娥出任特首，民望淨值達負53%，但全部數字與半個月前分別不大。

3名司長方面，政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波的評分分別為28.7及36.9分，律政司司長鄭若驊的評分則為19.3分，3人的評分與上次調查亦分別不大。

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