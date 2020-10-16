旅遊氣泡︱何栢良稱香港比新加坡着數：疫情飆升機會高 輸出病毒風險較大

港府與新加坡達成首個「旅遊氣泡」雙邊協議，回復旅遊往來。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，由於已進入秋冬，如果在兩地商討期間本港疫情出現反彈，將影響兩地達成旅遊氣泡的安排。何栢良指，本港疫情仍有很多不確定性，較多源頭不明個案，個案飆升機會大；反觀新加坡過去10天則未有社區源頭不明個案，認為香港輸出病毒到新加坡的風險，較病毒由新加坡傳入的高，形容香港較「着數」。

何栢良今日出席電台節目時表示，根據本月首兩星期的感染數字，本港有114宗確診，其中62宗屬本地感染，大部份是群組，有不足10宗是獨立本地個案，這些個案幾乎全部為源頭不明個案；新加坡同期有124宗確診，但過去10天基本上沒有源頭不明個案。故相比之下，香港病毒輸出往當地的風險較病毒傳入本港更高，在兩地的「旅遊氣泡」下，香港是較「着數」一方。

何栢良續指，新加坡實施與本港相若的防疫措施，如強制戴口罩及保持社交距離等，惟部份措施比本港更嚴厲，如在一些人流多的商場，進入前要出示證件，何栢良認為香港未來數星期要在酒吧及餐飲場所等高危地點做足防疫措施，如設立傳菜專員，會在降低個案數目上更有信心。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！