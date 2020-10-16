旺角騷亂四周年以肉身及雜物堵路 失業婦罪成判緩刑

今年年初一旺角騷亂四周年當晚，大批市民在旺角街頭聚集，部份人堵路。有失業中年婦連同其他黑衣人搬雜物堵路，並站在彌敦道馬路上阻礙車輛通過。涉案中年婦經審訊後，今被裁定在公眾地方造成阻礙罪名成立。裁判官批評被告行為影響自身及他人安全，判她入獄14天，但緩刑兩年。

被告蕭麗萍（46歲）早前否認於今年1月25日在旺角彌敦道617號外無合法權限或辯解，與其他人在馬路上遺下木板及竹枝等物。

裁判官劉淑嫻今裁決時指，兩名警方證人誠實可靠，證供合符邏輯，接納兩人證供。劉官信納當晚情況就如控方證人所指，被告協助其他身份不明的黑衣人將木板留在路面，被告又站在馬路上，令行經車輛不便及帶來危害，裁定被告罪成。

至於證人稱當時有女聲大叫「手足，搬啲木板出馬路」，以及高叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號，劉官認為當時現場有近30名身穿黑衣人士在場，且叫口號者戴上口罩，不能肯定是由被告說出。

辯方求情指，被告原本任職接待員，事發前因公司裁員被辭退，失業至今，生活拮据，靠微薄積蓄及向親友借貸度日，期望案件完結後再努力找工，自力更生。辯方又指本案指控並非嚴重，亦不知交通受阻礙實況，望能判處罰款或非監禁式刑罰。

【案件編號：WKCC1835/20】

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