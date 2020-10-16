旅遊氣泡︱業界料初期多商務及探親客 姚思榮促政府補助：海洋公園都有54億

香港與新加坡達成首個「旅遊氣泡 」雙邊協議，回復旅遊往來，預料最快下月實施。旅遊界立法會議員姚思榮認為，今次有實質協議，對經濟及旅遊都是好事，希望盡快有時間表，但相信初期多是商務及探親人士來往兩地。商務及經濟局局長邱騰華昨日稱很難單靠政府補助長遠維持每個行業的生存空間，姚反指政府向有2,000名員工的海洋公園提供54億支援，但旅遊業只有17億，質疑是否足夠。旅行社東主協會會長葉慶寧稱，星港「旅遊氣泡 」仍未落實，對旅遊業界來說沒有太大驚喜，而港人愛到內地旅遊，認為港府應盡快恢復通關。

姚思榮今早在港台節目指，以往與內地互認健康碼、與其他地區設立旅遊氣泡都只聞樓梯響，今次兩地有實質協議，從整個經濟及旅遊角度而言都是好事，起碼有就具體操作提出建議讓政府部門商討。他希望盡快有時間表，認為今次能夠落實，對其他國家如何互認旅遊氣泡有示範作用，亦會對推動香港及內地通關安排有催化作用。

他表示，兩地目前仍有確診個案，相信雙方可能會先限制人數，檢測亦會較嚴謹，避免交叉感染。但他指，旅行可能須在出發前後及回程前後，一共接受4次檢測才不用檢疫，即使因參與人數多令檢測減至每次500元，4次檢測費用仍可能超過2,000元，加上食宿支出較以往高，他預料最初會是商務及探親人士來往兩地。

他認為，舉辦旅行團行程監管相對可控，效果可能較好，可以商討。惟他亦指，如果本港限聚令仍維持4人，難以舉辦旅行團，業界已向旅遊事務署提議旅行團採取登記、食飯用公筷、量度體溫、消毒車廂及分組活動等防疫措施，希望可獲放寬，令日後可舉辦本地旅行團，或以旅行團方式來往新加坡及香港，否則可能只有特有團體才會用到旅遊氣泡。

有業界調查指若政府沒有第三期保就業計劃，有超過8成旅行社預料很大機會或一定要裁員；邱騰華昨日只表示理解經營困難，但認為很難單靠政府補助，去維持長遠每個業界的生存空間。姚思榮反駁指，本港出外、入境全部冰封，「唔係業界唔想做，而係你有嘢畀我做先得㗎」，指業界由去年6月開始受打擊，至過去大半年零收入，但旅遊業只獲政府補助17億，而政府向僅有2,000個員工的海洋公園提供54億支援，反問相比之下是否足夠，「有邊個行業慘得過我哋個行業？」他指，業界未來幾個月亦看不到前景，明年即使復蘇，速度亦會很慢，認為政府有責任在11月底，對一些有特別困難的行業再作出支援。

葉慶寧：港人愛到內地旅遊 冀盡快通關

香港旅行社東主協會會長葉慶寧則指，新加坡每年有約40多萬人來港，香港前往當地的人更少，消息對旅遊業界來說沒有太大驚喜，相信最開心是兩地往返探親或需要做生意的人士，但對旅行社而言，不會有太多人因此而去當地旅遊。他又說，相信旅行社不用做太多準備，因為旅行社一向有與對方的公司聯繫，只要有旅客願意前往，便可以成團，估計當地的住宿費用可能較之前便宜。

他表示，若今次短期內能夠落實，又沒有問題，可以有好作用，讓香港與其他鄰近、疫情受控的國家再達成協議，開通兩地人流。問及最好開通哪些地方，他稱，「查實香港人最熱愛旅遊嘅地方，唔需要講啦，內地、大灣區好多人客去啦。就算內地好多人亦都想嚟香港遊覽，問題係而家通唔到關，嗰個數字遠遠大於全世界嚟嘅數字」，港人亦期望開通其他熱門地方如台灣、泰國和日本。

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