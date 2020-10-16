延任議會︱何君堯熄咪阻泛民提名 許智峯斥：同黑社會差唔多

延任一年的立法會展開新會期，多個事務委員會今日繼續選舉正副主席。其中環境事務委員會主席選舉由上屆主席何君堯主持，民主派繼續不斷提名參選人。民主黨許智峯提名時質問何君堯為何不競逐連任：「係咪同白衣人關係太密切、太敏感，所以俾人搣走咗（主席位）？」何聞言即動怒稱「唔需要提依啲，唔需要和議」。何又在泛民提名謝偉俊時，未有問及謝的意願就表示「下一位唔該，唔會接受」。

何君堯主持下濫權不斷，當民主黨許智峯要求提名黃碧雲參選時，何又阻止其發言，並要求秘書處「熄咪」，許怒斥何的做法「同黑社會差唔多」。許智峯之後再要求提名教育界葉建源參選，何即擅自拒收提名稱「唔愛、唔畀」，但未有解釋原因。到會議舉行約15分鐘後，何君堯便阻止議員互相提名，許智峯一度走出主席台前理論，但被何君堯威脅要將他逐出會議室。

點票期間，每逢唱票時讀到「7號」時，民主派議員都會高呼「7.21，黑社會」回應。惟在建制護航下，民建聯鄭泳舜順利當選主席，副主席則要待下次開會再選。

此外，主持民政事務委員會主席選舉的民建聯劉國勳，亦跟隨何君堯做法，在會議舉行約15分鐘後「剪布」拒收提名。民主派在點票期間繼續高呼「釋放12港人」口號，結果民建聯梁志祥在建制派支持下獲26票當選，副主席待下次會議再選。

而來年或成另一戰場的教育事務委員會，主席人選成建制派經民聯梁美芬與民主派教育界議員葉建源之爭。民主派互相提名的同時，嘲諷梁美芬沒有資格掌教育事務委員會，公民黨楊岳橋說：「梁美芬走去同葉建源比我覺得都係荒謬」民主黨林卓廷也笑稱「如果淨係我同梁美芬選，我就接受，大家都係政政系畢業，我覺得我水平高好多」雖然資格備受爭議，但梁美芬都在建制支持下當選教育事務委員會主席。而人力事務委員會主席就由工聯會陸頌雄，在建制派支持擊敗專業議政莫乃光。

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