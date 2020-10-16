維新舊生會 逾千喇沙校友湧母校排隊投票改選 譚仲麟當選校友校董

反修例風波以來警暴肆虐，引起社會對警隊的不滿。一班喇沙書院校友去年曾聯署，要求喇沙書院舊生會發聲明譴責校友、警隊前一哥盧偉聰，惟舊生會最終拒絕就此召開特別會員大會。有校友趁該校舊生會換屆，組閣「合眾●維新」，挑戰主要由現莊組成、新界社團聯會名譽會長吳守基領軍的「愛●團結」。舊生會今舉行周年會員大會，逾千名校友湧往母校投票。

會員大會在喇沙書院舉行，現場今天下午5時已現長長人龍，有校友6時到場取得第400多號籌 ，排隊半小時才成功投票；至近7時，現場已派第900多號籌。選舊生會內閣可事先遞交授權票，但校友校董一席則必須親身到場投票。

校友校董一席於晚上約10時15分完成點票，由「合眾●維新」支持的候選人譚仲麟以1,098票，壓倒性擊敗取得437票的對手，舊生會內閣選舉則預計凌晨有結果。

校友校董一席於晚上約10時15分完成點票，由「合眾維新」支持的候選人譚仲麟以1,098票，壓倒性擊敗取得437票的對手、前喇沙舊生會會長黃嘉為。譚透過合眾維新發放一段影片，感謝投票支持他的師兄弟，形容自己任重道遠，承諾會繼續努力做好工作。舊生會內閣選舉則預計凌晨有結果。

本身是中學通識科老師的梁先生稱自己畢業多年來一直不是舊生會會員，今年為了投票支持「改革派」，特意付費成為會員。

梁指排隊近一小時才成功投票，得知今日逾千人投票，感到十分感動。他稱2019年曾有舊生因不滿警隊在反修例運動中的表現，提出撤銷前警務處處長盧偉聰的舊生會會籍，但當時舊生會反應冷淡，甚至刪除Facebook專頁上的有關貼文。「所以就會覺得會唔會舊生會係反映唔到一班師兄弟意見呢？」

首投族：起碼仲有得揀先呀！

畢業3年、在英國讀大學的陳同學稱因疫情未能返英開學，今次是他第一次投票：「起碼仲有得揀先呀！」他認為現任舊生會無所作為，希望新選出的內閣能為舊生做更多事。

畢業兩年的黃同學同樣是第一次投票。他稱舊生會和校友校董很少有「撼莊」情況，望當選內閣能將舊生會資源投放在畢業不久的學生上，「而且唔係淨係喺三大行業，醫生律師嗰啲囉」。

社民連前主席陶君行亦有到場投票。他指希望可以藉投票挑戰建制，認為共產黨對校董會亦有滲透，作為香港人應從身邊事情做起抵抗滲透：「要抵抗嘅話唔單止係從街頭同埋議會，而係由基層組織做起！」

舊生會「現莊」候選會長為建制背景

候選內閣「愛●團結」16名成員中，9人為現屆執委會成員，包括現任兼候選副會長、浸會大學流動程式教學資源中心主任周浩智。至於候選會長吳守基則不是「現莊」成員，惟他現為建制組織新界社團聯會名譽會長，亦為董建華、梁振英牽頭的「再出發大聯盟」共同發起人。

身兼體育界選委的吳守基，更曾於2017年的特首選舉中提名林鄭月娥，他亦是社交界名人，曾任仁濟醫院主席，並與多名女星傳緋聞，更曾疑因桃色糾紛被三名男子伏擊毆打。

批評舊生會現屆執委退縮無為

至於候選內閣「合眾●維新」，在其Facebook專頁貼出的「參選緣起和理念」則言明，現屆舊生會執委在「近年若干爭議事件」的應對上，未能及時積極回應會員要求，甚至「對批評者滅聲」引來非議，批評舊生會現屆執委退縮無為，「我們能不能協助舊生會改弦易轍，做到更多？」

根據「合眾●維新」Facebook專頁介紹，候選會長劉錦德是公關公司聯合創辦人，亦為中文大學機械及自動化工程學校友會及工程學院校友會會長。去年中大衝突期間，一名工程學院教授在社交網站稱已離開中大到深圳並「呼籲解放軍出兵」，劉曾以私人賬號在「CUHK Secret」帖文中表示，校友會對該教職員言論深感遺憾，並已向校方反映和表示極度關注。

另外，「合眾●維新」的候選副會長陳君洋和候選榮譽司庫林上行，分別是2006年和2004年的會考十優狀元。陳君洋於哈佛大學商學院畢業，當選2019年度十大傑青，現為教育慈善機構創辦人。林上行現時則擔任跨國電訊公司亞太區總監。

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