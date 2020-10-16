武漢肺炎︱魚檔共用毛巾易傳毒 油尖旺及紅磡街市檔主改用紙巾供顧客抹手

上月底《港大抗疫最前線》團隊報道指，本港多個街市魚檔，向顧客提供共用毛巾揀魚後抹手，令武漢肺炎病毒有交叉感染的風險。該團隊今日（16日）指出，上月底食環署向魚檔發出指引，呼籲魚檔用即棄紙巾替代共用毛巾，盡可能協助顧客揀魚，及勸喻顧客不要直接接觸海鮮。團隊再巡視油尖旺及紅磡的街市，發現有魚檔已掛出紙巾代替毛巾供顧客使用。

該團隊早前報道，本港不少街市魚檔普遍懸掛共用毛巾，供顧客揀魚後抹手，令武肺病毒有交叉感染的風險。港大微生物學系講座教授袁國勇也曾指，魚檔掛出的毛巾每日供非常多市民摸魚後擦乾手，如當中有一人染病，便可令病毒依附在毛巾，導致更多客人感染，是其中一個造成多個街市爆發疫情的原因。

該團隊今日表示，上月底食環署向魚檔發出「街市魚檔租戶防疫須知」，呼籲魚檔從業員用即棄紙巾替代共用毛巾，並盡可能協助顧客揀魚，及勸喻顧客不要直接接觸海鮮。

早前報道：武漢肺炎︱街市魚檔共用毛巾易播毒 港大倡提供紙巾 籲市民勿摸海鮮

僅一檔堅持提供共用毛巾

該團隊本月上旬再到曾爆發武漢肺炎的紅磡街市視察，發現20多間魚檔中，大部份已將毛巾收起，但至少仍有5檔魚檔掛出共用毛巾；其中一間也有向顧客提供酒精搓手液。

團隊向該5間魚檔查詢為何仍使用共用毛巾，有4間表示忘記及願意收回毛巾，但有一間檔主拒絕收回毛巾，堅持認為客人需要毛巾抺手。團隊日前再次到紅磡街市，發現除拒絕收回的那間魚檔， 其他魚檔均已停止提供共用毛巾。

不過，團隊也發現位如中西區及青衣的街市，還有檔主將毛巾公然擺在外面給顧客使用。 有檔主認為毛巾對顧客很重要，「其他檔都是如此提供毛巾，不是這樣的話，那客人如何抺手？」團隊成員表示專家有提議提供即棄紙巾，檔主表示不實際。

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