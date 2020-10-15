【本報訊】煮食常用的乾香料隨時暗藏致癌風險。消委會測試37款胡椒、薑、蒜和咖哩等乾香料，發現九款、即近兩成半樣本含有可致癌黃曲霉毒素或赭曲霉毒素A，其中「有利腐乳王」咖哩粉的黃曲霉毒素總含量最高，每公斤含20.1微克，分別超出本港及歐盟法例要求的34%及1.01倍。消委會敦促生產商盡快改善。

消委會從市面蒐集37款乾香料樣本測試，包括23款胡椒、四款薑、五款蒜、四款咖哩及一款含蒜的混合香料，當中七款樣本（19%）驗出黃曲霉毒素，其中「有利腐乳王」咖哩粉含每公斤20.1微克黃曲霉毒素，較香港每公斤15微克及歐盟每公斤10微克的法例要求，分別超標34%及1.01倍，其中黃曲霉毒素B1的每公斤含量更達13.2微克，超出歐盟法例要求1.64倍。「有利腐乳王」咖哩粉的代理商並無回應消委會的測試結果。其餘六個樣本含量為每公斤1.1至2.8微克，符合香港及歐盟要求，消委會已將7個樣本資料轉交食物安全中心跟進。

另有五款（14%）香料樣本驗出含赭曲霉毒素A，分別是「特惠牌」白胡椒粉及「佳之選」白胡椒粉、「TESCO」薑粉、「Waitrose Cooks' Ingredients」咖喱粉及「誠興椰子香辣原料」蒜粉，含量為每公斤2至7.4微克，含量最高的「誠興椰子香辣原料」蒜粉同時亦被驗出含黃曲霉毒素B1。「誠興椰子香辣原料」蒜粉的代理商指已決定停售該產品。

歐盟就不同香料對赭曲霉毒素A均有訂定含量上限，但蒜的乾香料則未有相關要求。但聯合國糧食及農業組織及世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會建議，黃曲霉毒素及赭曲霉毒素A每周可容忍攝取量為每公斤體重100納克，以一個體重60公斤成人計算，以每公斤7.4微克赭曲霉毒素A為例，每周最高可攝入為6微克，即每周進食811克才超標。

可影響胎兒發育

國際癌症研究機構將黃曲霉毒素列為令人類致癌的物質，與人類肝癌有關，更可透過胎盤影響胎兒，導致幼兒發育不健全。赭曲霉毒素A則被列為可能令人類患癌的物質，在動物實驗中會增加患上肝細胞瘤、腎細胞腺瘤和惡性腫瘤的機會，也會抑制免疫系統，亦有研究顯示赭曲霉毒素A與人類的區域性巴爾幹半島腎病變有關聯。

食安中心回應時表示，消委會轉介的七款檢出黃曲霉毒素的樣本，在考慮到消委會化驗數據的誤差限值頗大後，確定全部符合法定標準，其餘五款驗出含赭曲霉毒素A的樣本均符合歐盟標準或沒有相應歐盟標準，評估一般食用情況下不會影響健康。