教育局惡法堪比強國信用監測（諾仁）

九龍塘宣道小學一名教師被教育局指控專業失德而取消教席，甚至有可能終身不得進入校園，淪為二等公民。教育局打壓異己的能力不亞於中共，手段高明，並且起了一個示範作用，即使強國的信用系統不擴張到香港，仍然可以監控全港巿民的一言一行。

傳媒報道，根據《教育條例》72條，被釘牌的教師在未經教育局常任秘書長書面准許下，不得進入或逗留在任何學校。是以，該名教師日後或不能到子女所讀學校出席家長會，未能見證子女畢業，甚至有可能不能到學校票站投票，失去選舉的基本人權。有人說這是港版文革，但今次教育局以法律的利劍，剝奪老師教席，甚至影響到教師的日常生活，情況更類似中國以社會信用系統去監控人民，日後亦可巧立惡法，打壓異見者。

強國的社會信用系統始於2014年。該系統採用扣分制，大至逃稅、漏稅、藏毒，小至亂過馬路、在公共場合行為不檢，都會被扣分，低分者享用到的公共資源更少，亦會被限制申請貸款及禁止購買機票車票，甚至影響子女揀選學校。名義上，它是一套賞善罰惡的系統，但在中共的極權管治下，社會信用系統變成監控及打壓異己的大數據工具。內地記者劉虎曾大量發表調查報道，揭露社會腐敗，又實名舉報官員貪污舞弊。2015年劉虎指控一名官員敲詐勒索，被對方控告誹謗，法院裁定劉虎敗訴。劉虎因為法院追加罰款而拒絕繳交，被列入社會信用系統黑名單，不能訂機票，不能購買物業，子女亦無法入讀私立學校。

去年香港反修例風波期間，示威者拆毀一支新安裝的智能燈柱，部份配件如藍牙定位器，皆出自內地廠商，令人憂慮香港將變成監控城巿。現在中國的社會信用系統未至，但教育局已經靈活運用現有惡法，限制巿民自由。難怪林鄭喜滋滋表示會繼續迎難而上，揪出教育界的害群之馬。

林鄭口中所謂的害群之馬就是社會中的異議者，當局誓要用盡一切手段去追殺。是故，黑警可以以言入罪拘捕快必；公務員入職要宣誓。他日各行各業亦會有相關法例，限制巿民的言論自由，不擁護效忠政府就無法入職，加上民間的起底批鬥風氣，日後不服從體制的人或許連生果金、急症室服務都無法享用，淪為二等公民。

那位十一哥日前還揶揄計劃移民離開的港人是難民，香港早已因為政見不同而出現二等公民，一眾高官卻永遠視而不見，然後將一切動亂歸咎於外國勢力，繼續為政權塗脂抹粉。