紅十字會輸血服務中心禁用黑色證件扣 員工斥自我審查製造白色恐怖

黑色，已成禁忌？紅十字會輸血服務中心早前爆出有警員因不滿抽血員佩戴具抗爭意義的飾物，中止捐血活動，事後醫管局發警告，嚴禁員工執勤時穿戴任何「令人反感」飾物。消息指，近日中心再收緊禁令，以敏感為由，禁止員工使用黑色的「證件扣」，需統一改用紅色。有員工直斥白色恐怖，「黑色都唔用得，自我審查得好犀利」。

據了解，紅十字會輸血服務中心近月曾召開高層會議，討論服務質量，當中包括員工的服飾問題。據當日的會議紀錄，其中提及「專業形象及制服指引」，列明多項規定，包括「護士同事需穿着公司提供之白色T恤」、「將會派發統一式樣之夾連扣針，供同事佩戴名牌」及「避免不必要之配飾」等。

雖然指引沒明言禁戴黑色飾物，但有員工指，中心當值主管近日交代有關指引時，要求員工更換之前派發的黑色伸縮「證件扣」，稱要統一改用紅色，「舊嗰個黑色唔好戴喇」，又訓示員工避免佩戴不必要的飾物，「同埋唔好講敏感話題」。

該員工批評，管理層製造白色恐怖，一個黑色的證件扣也容不下，「自我審查得好犀利」，並反問：「係咪着黑色鞋都唔得？我覺得好荒謬，使唔使驚成咁」。

今次觸碰「紅線」的「證件扣」，其實是一個伸縮拉扣，員工入職時獲派發，同時配備姓名印章及夾連扣針等，方便員工執勤時使用，通常與職員證扣連。在紅十字會輸血服務中心Facebook專頁的捐血活動及捐血站照片可見，員工都曾佩戴黑色的伸縮拉扣。

輸血服務中心：伸縮拉扣顏色按供應商隨機安排

紅十字會輸血服務中心回覆查詢稱，該伸縮拉扣的顏色按供應商隨機安排，中心會不時提供印有中心標誌或宣傳訊息的伸縮拉扣，供員工於拉扣耗損時更換，但沒有回應是否要求員工執勤時避免佩戴黑色飾物。

紅十字會輸血服務中心的員工，屬醫管局職員，需依從醫管局政策及指引管理。今年6月，九龍灣輔警總部舉行捐血活動，有警員不滿一名抽血員佩戴具抗爭意義的飾物，要求中心提供該員工姓名遭拒，即時腰斬捐血活動。

事後紅十字會就事件致歉，醫管局也向全體員工發電郵，警告工作時不應穿戴或展示任何令人反感或認為偏頗的飾物，否則局方會跟進。

6.27報道： 警察藍絲群組狙擊涉事抽血員 po相起底兼留言「黑暴女主角」

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