移居港人雀躍　擬回家團聚

【本報訊】港府與新加坡達成首個旅遊氣泡雙邊協議，惠受者莫過於居於兩地的新加坡人和港人。有移居新加坡的港人表示，對消息極為鼓舞，打算計劃落實後回港。不過亦有移民港人對香港疫情有所顧忌，憂慮在港感染武漢肺炎，且得不到最好治療，暫無意返港。

安排兒子返港讀小一

提供獅城飲食、移民、文娛資訊的自媒體《透視新加坡》聯合創辦人Eric表示，「旅遊氣泡消息令星港兩地的思鄉者極為鼓舞，大家均在討論群組詢問詳情，「從群組嘅反應係歡迎」。他指出，很多港人和新加坡人因疫情，大半年未能回家，且過往在新加坡持有工作證者，需有公司及政府人力部批准才可離境，因而未能回港，導致大量星港家庭要分隔兩地，「有啲人有白事，因為14日隔離令，都返唔到香港見最後一面」。

Eric以往每三個月回港一次，由年初疫潮爆發至今仍未返港。不過他未決定會否藉旅遊氣泡回港，會視乎工作情況、機票數量和價格等，「因為好多人都想返」。

另一名在新加坡工作兩年的港人Stanley，兒子在港讀書，「原先計劃個仔返香港讀小一，𠵱家因為疫情而遲遲未返港，好彩開學後網上教學，影響唔大」。若計劃落實後，將安排兒子回港。

數年前從香港移民新加坡、fb專頁「獅家星探」版主Eros則暫時無意返港，她解釋，香港至今累計5,000多宗個案，其中105人死亡；新加坡至今累積五萬多宗，但死亡人數28人。她對在港感染的風險抱着「不太肯定」態度。Eros續說，新加坡追蹤確診者的制度較完善，政府規定人民出入公共場所一定要掃描QR code記錄姓名、電話、身份證資料等，但香港沒有這套制度，擔心難以追蹤隱形患者。她亦指，香港醫院床位短缺，醫護人員不足，擔心萬一確診，可能得不到最好的治療。