【本報訊】一名在囚人士早前於小欖精神病治療中心以長褲纏頸自殺，證實是今年2月遭警員在深水埗通州街公園毀壞家當的越南裔露宿者。立法會議員質疑自殺說法，曾探訪事主的團體亦質疑為何懲教人員巡查時未有揭發事件，促請懲教署公開閉路電視片段。

本月8日，一名54歲男子於上午11時47分遭懲教人員發現於小欖精神病治療中心用長褲纏頸，送院後延至翌日早上10時18分不治。立法會議員邵家臻證實，他是今年2月在深水埗通州街公園，疑被警員施暴的越南裔露宿者黎民十（阿十），今年9月，因管有危險藥物罪而被還柙。

邵家臻︰未到派長褲季節

邵家臻稱，周三已向屯門醫院確認該名露宿者身份，阿十的遺體仍在醫院。一直協助露宿者的林國璋牧師與阿十身在越南的兄長聯絡，望能讓牧師代領遺體及舉行追思會，讓他釋懷。

邵家臻及街友均認為阿十以長褲纏頸自殺之說可疑，以他經驗，在囚人士在此季節應仍未獲發長褲，除非特別以醫療理由申請。入獄對阿十而言並非新鮮事，「點解唯獨今次捱唔到？」他將去信懲教署了解及安排律師跟進。

認識阿十近兩年的香港社區組織協會幹事吳衛東認為事點疑點重重，他形容阿十怕事、自信心不強，兩人言語溝通雖有阻礙，但從交談上認為阿十精神沒問題。聽聞阿十死訊，吳衛東疑惑：「懲教署有冇公正方法證明佢自殺？點解懲教人署巡查見唔到？」他促請懲教署公開閉路電視片段。

本報向懲教署查詢該名在囚人士用以纏頸的長褲是否統一派發的制服，如果是，懲教署今年是何時起向在囚人士提供。懲教署沒回應，只稱事件已轉交警方跟進調查，死因裁判法庭亦將進行死因研訊，懲教署不會就事件作出評論。

今年2月，阿十曾與其他露宿者於通州街公園疑被警員施暴，包括砸爛家當，有露宿者更因涉藏毒被捕。警方調查後拘捕九名警員，涉妨礙司法公正，但一直未有檢控。邵家臻其後獲得三名受害人授權，引用《私隱條例》向康文署申請翻看涉事日子的閉路電視片段，署方本已答應，卻在警方阻撓下臨時拒絕。邵表示至今仍未有確實「睇帶」日期，擔心事件就此不了了之。

康文署亦稱，由於片段為一宗警方正在調查的案件之相關證據，發放該片段「相當可能會損害該案件的刑事調查及將來可能進行的審訊程序」，故按警方要求延遲發放。警方回覆時亦以同一理由表示建議康文署暫停發放片段。