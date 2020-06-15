鄺葆賢渣男喻鄧炳強區會噍完鬆 妙解逐鄧令獲激讚：明知佢嚟傷你 仲畀佢傷？

近年出席區議會的警方代表，被批評多次藐視由居民一人一票選出的區議員；無理反對區議會議程和開會文件、肆意缺席會議，即使出席也只自說自話，迴避議員提問，甚至擅離職守拉隊離場鬧情緒，卻在門外對傳媒侃侃而談。為遏止此等歪風，九龍城區議會近日不讓警務處處長鄧炳強到訪，鄧開記招反擊。副主席鄺葆賢在電台節目解釋「逐鄧令」時，以「渣男」比喻鄧，斥他只利用區議員做騷：「明知道佢嚟到都係會傷害你，你真係仲畀佢傷害咩？渣男嚟㗎嘛！」網民紛讚鄺的比喻一針見血。

「真心想傾 就唔會一直ban文件 又離席啦」

鄺葆賢日前已在Facebook隔空反駁鄧：「#真心想傾就唔會一直又ban文件又離席啦 #上次盧偉聰放人飛機就得」。她昨在商台指，鄧炳強早前在其他區議會的回應，「嚟嚟去去『三幅被』，淨係想借（區議會）個平台，講自己有幾咁正義，佢啲兄弟有幾咁熱血」，並非認真回答議員，甚至拉大隊在門外開記招，滿足自己對鏡頭慾望。被問到「逐鄧令」是否意味議員放棄質詢，鄺則大爆金句：「如果一個人傷害咗你好多次，明知道佢嚟到都係會傷害你，你真係仲畀佢傷害咩？渣男嚟㗎嘛！」

大批網民紛紛留言，大讚本身是醫生的鄺葆賢講得好：「中point中到啪啪聲」、「有讀書、有腦袋，零舍唔同」。對於有網民質疑，警方的發言「三幅被」，可能是議員的提問千篇一律所致，鄺親自回應：「我睇晒今年咁多次佢去區議會嘅片，每次（議員）問都有唔同，但換嚟都係同樣劇本」。她又慨嘆，即使有會議直播，「無咁多人睇晒全場，節錄喺CCTVB loop住播嘅，咪又係PK Tang自己嘅propaganda先有airtime」，如今「#無得做show哭哭」。

鄺葆賢早被網民盛讚智勇雙全。去年12.1的黃埔警民衝突中，當蒙面警得知當區區議員的鄺到場調停後，不但不尊重民意代表，更疑情緒失控，連番挑釁對方衝擊；反觀鄺夥保安有理有節請警方後退，保護街坊。8月1日啟用、由機場亞洲博覽館改建的社區治療設施，由香港醫管局一手一腳籌備，卻被大陸邀功，辣㷫很多人。鄺葆賢亦在Facebook仗義執言，澄清這是醫管局同事搭建出來，不應連功勞「都要雙手送人」，還直斥「方艙醫院」是不當稱呼，「要叫就叫番本名：『社區治療設施』」。

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鄧炳強厚顏自誇「1打14」 遭踢爆至少14警陪開會

鄧炳強原定昨（15日）到訪九龍城區議會，惟區內14名民主派區議員包括副主席鄺葆賢、民主黨黃國桐、社工曾健超等人聯署，去信主席蕭亮聲，要求他運用《九龍城區議會會議常規》的權力，剔除鄧到訪的議程，避免鄧到場後，只不斷重複既有論調，拒絕回應區議員質詢，此動議最終獲主席接納。聯署信又形容鄧只藉「交流」之名到區議會，實行一場「低級、自說自話、充滿偽善與謊言的政治樣板戲」，又將區議會當成唱好警隊的平台。

鄧其後主動見記者，質疑區議員是否不敢讓他在會議「說真話？」他更厚顏反問：「係咪好擔憂我嘅正義呢？係咪好擔憂佢哋嘅謊話，會畀我道破呢？佢哋有14個人，我得一個，你驚咩呢？」主席蕭亮聲則反駁鄧自誇「1對14人（區議員）」之說，踢爆警方由「知會」會方指鄧會到訪開始，一直堅持安排包括鄧氏在內至少14名警員在會議室，甚至未計算警方堅持在會議室外候命的警員人數，故此鄧絕非「1對14」。

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