【消委會報告】

【本報訊】市面不少安全套以「薄」為賣點，安全套越薄，售價亦越貴。消費者委員會最新測試九個牌子共30款安全套，發現各樣本的厚薄相差超過四倍，即使同樣聲稱「超薄」的樣本，厚度亦相差逾倍。消委會同時發現約三分一樣本以「0.01」、「0.02」、「0.03」等數字招徠，令消費者聯想到與產品厚度相關，但其實兩者沒關連，代理商辯稱有關數字純屬產品型號，有市民批評誤導。

消委會測試九個牌子共30款安全套，每個售價約3.5至22元，不同物料厚度不一，相差可逾四倍，其中合成物料聚氨酯（PU）安全套樣本較薄，平均厚度介乎0.019至0.030毫米。22款橡膠安全套厚度差異最大，平均厚度由0.039至0.093毫米。

17款（57%）樣本包裝上印有「薄」的產品描述，如「超薄」、 「超激薄」及「薄至幾近肥皂泡的薄度」，其中八款標有「超薄 / Ultrathin」 聲稱的型號，最薄為相模原創0.01，厚度為0.025毫米，但同樣有「超薄」聲稱的杜蕾斯超薄緊貼裝衞生套，平均厚度為0.057毫米，較前者厚約1.3倍。

消委會又發現大部份安全套對厚度標示含糊，約40%樣本包裝附有的數字描述未必與產品厚度有關，其中八款型號（27%）在包裝標示「0.01」、「001」、「0.02」等數字，但原來與厚度無關，例如「Aoni」兩款樣本包裝印有「001」數字，但實際厚度分別為0.054及0.055毫米，代理商回覆指從未聲稱「001」與產品厚度有任何關係，而「活色生香」代理商更稱0.01及0.02是型號名稱。

市民斥解釋荒謬

物理性能測試方面，四款安全套在測試中有一個樣本漏水，另有五款橡膠安全套分別有兩至八個樣本在較低容量或壓力下破裂，但未超過國際標準的兩個漏水及10個爆破限額，整體表現滿意。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀指，廠商在包裝印上數值，令部份消費者以為數字越小等於越薄，卻沒有列明單位，對消費者不公平，敦促廠商列出數值單位及列明小數點後三個位的數值。總幹事黃鳳嫺表示，安全套厚薄有機會被視為商品說明，但是否違反《商品說明條例》視乎廠商如何聲稱，但廠商既以厚薄作招徠，便應說明數值意義。

大律師黃宇逸表示，安全套包裝上即使沒有明確列明數值單位，如法庭認為購買安全套的合理人士均相信有關數值代表厚度，廠商亦可能因誤導性商品說明犯法，「最經典嘅例子係海味舖，雖然好細隻字寫係『両』（貨品單位），但一般合理嘅人都會覺得係『斤』」。

有市民亦批評代理商的解釋荒謬，認為普通人看到數字也會認為代表厚薄度而非型號，批評有意誤導消費者。