陳同佳案︱李家超又卸責 反批台灣「政治操作」逼港府違法

在台灣涉嫌殺害女友潘曉穎的港男陳同佳，宣稱赴台自首卻遲遲未有起行。保安局局長李家超今日（16日）出席撲滅罪行委員會會議後再被問及港府取態時，再將責任拋回台方。

李家超指，港府已多次強調陳同佳已服刑完畢，並無法律權力強迫陳赴台自首，亦不可能將陳遞解出境，形容台方要求港方將陳繩之於法是「罔顧事實」，再將陳羈押亦屬違法。

他稱，陳是台灣的通緝犯，通緝令亦永久生效，批評台方因政治原因，一直不願意接收陳同佳，並設置多重障礙，凸顯台方有政治籌謀，甚至逼港府違法，罔顧事實，是不尊重香港法律制度的「政治操作」。

而台方近日據報曾拒絕陳入境台灣，他認為 「一般人」對台做法也感到難以置信，「而家通緝犯自己送上門，台方關上大門阻止。歸根究柢，係冇誠意解決事件。」

無回應港府會否透過「單一窗口」聯絡

他又認為，「單一窗口」僅為台方自行描述，香港警方有將有關聯絡通知陳同佳，陳的律師亦有作聯繫，但無回應港府會否透過「單一窗口」聯絡。

他又指，若陳獲台方批准到台灣，以至有預計赴台日期等，兩地可透過警務聯繫合作機制，研究行程安排。他又稱，任何可行安排均會盡量提供，但須符合香港法例。

至於據報有5名港人在台灣被扣查，李指港方曾兩度去信台方，得到回覆為「無法處理」和「無補充」。

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