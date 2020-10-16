教協薦名單出選教師中心 教育局驚輸攬炒突關閉中心

教育局轄下教師中心諮詢管理委員會（諮管會）換屆選舉原定於今年2月進行，在教協推薦名單出選下，惟教育局先以「聚焦準備復課」為由推遲選舉至今，今日（16日）更突指有30年歷史的教師中心已「完成歷史使命」，決定將其關閉。

有教師中心常委直斥教育局是「驚輸」，做法令人大吃一驚，質疑政府已「完全放棄教師專業化的發展方向」。教育局否認決定是因選情或政治考慮。教師中心副主席、工聯會屬會教總會長余綺華則稱「未了解得好清楚」，拒絕回應。

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57人參選換屆選舉 教協薦34人名單惹關注

教師中心位於教育局九龍塘教育服務中心，教育局於2019/20財政年度撥款60萬元，予各教育團體申請與服務中心合辦非牟利教師專業活動，由教師中心負責審批。

《蘋果》早前調查發現，當中逾半都是批予與常委有關的親建制組織，包括教聯會、教育工作人員總工會（教總）、高齡教育工作者聯誼會等。中心的諮詢管理委員會有72席，其中2席由教育局委任、35席由教育團體選出，35席由全港教師一人一票選出。今屆有57人參選，教協推薦34人名單出選，令選舉罕有受關注，惟教育局於今年2月以「聚焦準備復課」為由，將選舉期延至「9月或10月」。

教育局認計劃關閉中心：善用資源

原定選舉期已至，全港學校亦已復課，卻傳出教育局決定關閉教師中心的消息。教育局發言人回覆查詢時承認有此計劃，聲稱關閉教師中心的計劃是「以教師專業發展的路向及善用資源為依歸」，否認是因選情或政治考慮，更反批「將兩者扯上關係是捕風捉影及誤導的説法」。

發言人稱，教師中心活動與其他專業發展活動，在主題和模式上都出現重叠，參加人數長期偏低，隨時代發展，教師亦沒有需要專程前往教師中心進行交流分享，「教師中心已大致完成其歷史使命」。

教協理事料可全取常委會10席及主席

有參選競逐連任的現屆教師中心常委、教協理事賴得鐘向《蘋果》表示，教育局此決定並沒有諮詢教師中心常委會，他上星期以常委和候選人身份查詢選舉安排，今天卻從新聞得知此事。

賴表示，教育局宣佈押後選舉時「已經估到係驚輸」，教協團隊今屆共有34人出選，相信取得過半數議席的機會很大，可以全數取得常委會10席和主席的位置，估計教育局不想接受此結果，但為此將整個教師中心關閉，實在「令人大吃一驚」。

賴得鐘續指，教師中心與教育人員專業操守議會是80年代在教師專業化的呼聲下，由教育局成立的兩個機構，現在教育局先在一系列政治打壓老師事件中架空操守議會，現在更決定要結束教師中心，可見政府已經「完全放棄教師專業化的發展方向」。

他批評教育局指教師中心表現未如理想的說法牽強，因當局一直逐步收回資源，而以往教師中心更為建制派的教聯會等組織把持，反問教育局「是否批評建制教育團體辦事不力，大巴摑在他們面上？」

教師中心副主席、工聯會屬會教總會長余綺華接受《蘋果》查詢時表示，就此事暫不會回應，「因為其實我都未了解得好清楚」，被問到是否並不知情，余說「我唔會就住呢件事答，唔該，拜拜」，然後便掛斷電話。

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