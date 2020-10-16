延任議會︱建制派拉布阻垃圾徵費、禁止電子煙重審 民主派斥多餘

立法會史無前例延任一年，上年度因為會期完結而拉倒的4條法案有望「死而復活」。然而今日（16日）立法會內務委員會上，多名建制派議員要求議會把握時間，不要做「無謂工作」，又有人促將有關法案由成立法案委員會階段重來，民主派怒斥建制派拉布，批建制派才是不重視民生。

4條懸而未決的法案包括涉及垃圾徵費的《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》、禁止電子煙的《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》、處理專營的士的《專營的士服務條例草案》，及實施一手樓空置稅的《2019年差餉(修訂)條例草案》。

內會主席李慧琼稱，目前4個審議相關草案的法案委員會已經解散，從程序上要重新成立法案委員會審議，並透露運輸及房屋局局長陳帆昨向立法會考慮暫停有關專營的士及空置稅的法案。

石禮謙稱應着重處理明日大嶼

內會亦就是否重新審議禁止電子煙和垃圾徵費的法案展開激辯。經民聯石禮謙說，政府無意將上述4條法案重新提交立法會審議，加上未來只有1年的議會時間，認為要着重在明日大嶼等民生問題上，「要好好哋把握時間，唔好做無聊工作，行政立法關係應該打好啲」。之前表明反對垃圾徵費的自由黨張宇人也說法案委員會已經解散，要求「由頭做起」。

民主黨許智峯要求完成涉垃圾徵費的草案，強調草案是有關環境政策的重要法案，並要求新的法案委員會主席不要3至4個月才開一次會，「拖死法案」。公民黨譚文豪則指，垃圾徵費的法案委員會早在2018年成立，在解散前合共召開16次會議，並已經進入了逐條審議程序，認為未來1年有足夠時間完工，直指「有啲人有心拉布咪認拉布囉，扮咩啫！」法律界郭榮鏗亦怒斥建制派「多餘」，指從來不知道建制派議員如此尊重法案委員會。

雙方拉鋸個多小時後，內會決定重新就垃圾徵費和禁止電子煙草案成立法案委員會，多名民主派議員表明會加入。

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