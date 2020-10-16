投訴奶茶有番梘味被指挑戰署方 懲教獨囚女投訴人25日 釋放無期

今年8月，懲教署曾因囚犯要求換奶茶，一度出動「懲教飛虎隊」戒備，事後囚犯被罰單獨囚禁。社福界立法會議員邵家臻透露，一名囚犯因就事件向懲教署投訴，遭署方以「作出挑戰院方行爲」為由，自9月22日遭單獨囚禁至今（16日）。邵更稱，該囚犯曾直接向懲教署署長胡英明投訴，但胡竟稱「我話乜就係乜！你而家就係挑戰緊院方」。《蘋果》正就事件向懲教署查詢。

邵家臻今日在其Facebook稱，接獲羅湖懲教所囚犯阿B求助，指她於今年8月曾因投訴奶茶有番梘味，被懲教署認為「不服從命令」而要作單獨囚禁2天。阿B事後向高級監督投訴，並填寫申訴專員公署投訴表格，竟遭懲教署視為「懷疑就奶茶事件作出挑戰院方行爲」，再將她單獨囚禁，時間自9月22日起，現時仍未結束。

邵家臻又透露，阿B趁懲教署署長胡英明巡視監獄時舉手投訴，但胡英明稱相信院方職員。囚友現場曾質問胡，說：「你話乜就係乜？」胡英明回應說：「係，我話乜就係乜！你而家就係挑戰緊院方」。

邵指，阿B因向懲教署投訴不果，故決定向議員申訴，更引述阿B指願意冒着無了期被單獨囚禁的風險，亦要公開事件。

曾出動「懲教飛虎隊」支援

懲教署曾於今月8月發稿，稱有在囚人士在羅湖懲教所的飯堂早飯期間，表示不滿奶茶的口味，集體要求即時更換，否則拒絕離開飯堂。懲教人員按既定程序試味，發覺並無不妥。署方出動俗稱「懲教飛虎隊」的區域應變隊支援，在懲教人員發出最後警告後，相關在囚人士隨後離開飯堂。

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