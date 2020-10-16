台灣無份 邱騰華：要兩地有意願

【本報訊】商經局長邱騰華昨日承認，港人熱門旅遊地台灣不在「旅遊氣泡」商討名單。但他避談原因，僅指要「兩地都有意願」。有議員質疑，台灣防控疫情工作幾乎是亞洲最佳，竟不在名單之中，質疑政府將政治凌駕於經濟，令人沮喪；若台灣是名單之中，對於本港整個旅遊業有莫大幫助。

公民黨立法會議員譚文豪認為，台灣防疫政策一直做得很好，且有不少國家向台灣學習防疫，加上香港和台灣兩地本身往來頻繁，「無論係工作、商業、航班班次，唔明點解冇台灣份」，政府理應向公眾解畫，「因為台灣唔喺名單之中，所以唔去做定係點？」

議員質疑政治凌駕經濟

同屬公民黨立法會議員的郭家麒則指，台灣防疫工作幾乎是亞洲最佳，抗疫亦比新加坡成功、更出色，「新加坡雖然社區感染少咗，但仲有外勞宿舍（確診）個案」，質疑政府為何未有與台灣討論旅遊氣泡。對於政府在旅遊氣泡政策上，以政治凌駕於經濟，令人沮喪。

郭指出，台灣屬港人最愛旅遊熱點頭幾位，「唔係頭三，都係頭五，台灣都有好多人嚟香港」。據政府與其他商討旅遊氣泡的國家疫情表現來看，「明顯唔係考慮旅遊業同救市」。

不過，就算港府願意與台灣商談，對方亦未必接受。台灣衞福部長陳時中周三在疫情指揮中心記者會上說，台方目前僅希望促成台灣與帛琉之間的旅遊氣泡，其他國家還不在開放之列。