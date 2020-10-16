山東街地士道街多劏房鼠患滲水嚴重 街坊歡迎重建望賠償夠買同區單位

市建局今日宣佈啟動旺角山東街／地士道街重建項目，有業主坦言，大廈鼠患和滲水嚴重；亦有地舖租戶歡迎重建，指區內老化失修，「舊市區發展到就發展咗佢啦」。現場所見，公園周邊被附近街市上落貨的貨車包圍出入口，項目地盤內的大廈有單位被間成5間劏房。

今次重建項目位於旺角山東街1至27號（單數）、地士道街1至23號（單號）、奶路臣街2L至2M號，涉24個街號。今次項目呈「L」型，重建項目重點地士道街休憩花園，四面被舊樓包圍，公園近地士道街的兒童遊樂場、連同公廁，屬重建範圍；公園另一半為羽毛球場和長者康樂設施，則不屬重建範圍。

不過要進入公園，先要穿過地士道街。公園由地士道街接駁廣東道及奶路臣街露天街市，公園出入口有多架貨車停泊和有工人上落貨，附近有不少海鮮攤檔，地士道街也因上落海鮮而滿地水漬和有陣陣腥味。行人路也放有發泡膠箱和膠筒等，途人需走出馬路。

除街市外，另有不少五金舖地於重建項目內。位於地士道街1號地舖的合群廢紙廠老闆梁先生說，已在此經營廢紙回收20多年，連同閣仔，月租2.5萬元。對於市建局啟動重建，他表示歡迎，「社會發展係好，係啱嘅，舊市區發展到就發展咗佢啦」，舖內失修多年，石屎剝落和滲水嚴重，「水渠搭晒出嚟，成日漏水」。被問到會否擔心日後難以在市區找到相同舖位經營廢紙回收，他說，「無辦法，等機會囉，睇個社會發展㗎啫，或者聽日環境好，搬去隔離都唔定」。

地士道街1號、山東街21至27（單數）的大廈業主立案法團主席黃先生，自1962年起在大廈內低層一個單位，與太太及兒子3人同住，單位約370呎。面對重建，他說會以平常心應對，期望賠償可在同區購置面積相若的單位，「未知（賠償金額）補幾錢，好難講幾錢先合理」。他指，大廈樓齡達50年，「冇話捨唔捨得嘅」，石屎剝落和滲水已是常事，高層單位滲水較為嚴重，低層則主要面對鼠患等問題，「自己都試過捉到老鼠，一年捉到一至兩隻，見慣晒」。

黃先生說， 全幢大廈有49個單位，自住的只有13至14戶，其餘業主皆是出租為主，幾乎每一層都有劏房，每個單位分間三間劏房，「後生、長者都有」。至於重建重點地士道街公園，他則稱較少使用，「地方算乾淨嘅，人雜唔雜就好難講」。

同樣位處重建項目範圍內的樂園大廈，有單位被分間成5個劏房。低層業主劉女士說，「上上下下都有劏房」，認為是劏房導致大廈滲水嚴重，而她一家兩口自住的單位約670呎，已住超過40年，除了劏房也有不少長者鄰居，「唔捨得啲老街坊」，指鄰居忙平日都會協助整理走廊，所以即使大廈較舊，也不會很髒。她說，今年8月田生曾出價每呎1.5萬元收購，但估計市建局出價會更高，「（收購價）冇所謂，買幾大都係自己住返」。

樂園大廈3樓則有單位被分間成三間劏房，來自廣東淡水、操普通話的焦氏夫婦一家4口住在其中一間約160呎、月租5,300元的劏房。他們說，大廈要重建也沒有辦法，擔心難以在同區覓得同類價錢的劏房，又指前年來港後已立即申請公屋，但至今仍未有回音。他們說，鄉下的單位比香港居所「大七倍」，是為了照顧在香港讀書的孫兒，才會來港居住。

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