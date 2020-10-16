【本報訊】參與六四集會被控非法集結的壹傳媒創辦人黎智英，昨午到西九龍裁判法院提堂前，警方國安處人員昨晨突擊到其名下的力高顧問有限公司觀塘辦公室搜查，趁律師不在場下快速帶走至少六部電腦及兩箱文件，包括已停止運作多年的公司文件。黎智英直斥警方行動離譜，預計對方的針對行動陸續有來；被搜查辦公室的負責人Mark Simon指今晨會透過律師向警方申請禁制令，禁止警方翻閱有關文件。

昨晨10時許，14名國安處便衣警突然持搜查令到觀塘創紀之城力高顧問有限公司，由於疫情關係，當時職員均在家工作，無人在場。管理處通知職員返回辦公室，讓警方人員進入辦公室搜查。身處外地的辦公室負責人Mark Simon獲悉事件後曾主動聯絡警方，要求等候律師到場後始展開搜查。惟警方無理會，趁沒有律師在場要求職員打開夾萬，並帶走至少六部電腦及兩箱文件，包括已停止運作多年的「蘋果速銷」文件。警方搜查約一小時後離開。

疑阻壹傳媒取營運資金

力高董事為壹傳媒創辦人黎智英及其助手Mark Simon，該公司為黎智英兒子黎耀恩經營的至少九間食肆及公司提供公司秘書服務。消息人士指，警方昨搜查的辦公室及所調查的公司，部份是黎智英用以注資壹傳媒集團以協助集團營運。因此警方今次搜查行動令人關注會否有其他隱藏目的，包括妨礙壹傳媒取得營運資金。

根據辦公室閉路電視片段，職員曾要求警方人員等待律師到場，惟警員未有理會，並立即搜查，其間有人發現閉路電視正在運作，要求職員關閉，聲稱「阻礙我哋行動」，但職員以系統是公司安裝為由拒絕。警方翻閱辦公室枱面及櫃內所有文件，並取走大批文件。

黎：𠵱家乜都拎嚟告我

黎智英事後直斥警方突襲行動離譜，「個律師都未到，你就攞晒啲嘢走」，估計警方旨在取走其私人物品，「（佢哋）懷疑我、想睇吓我有冇支援啲咩組織呀，（所以）攞走我啲私人文件」。被問到是否政治打壓，他無奈指「我真係唔知，𠵱家佢乜都拎嚟告我」，由於律師到場前警方已離開，因此不確定被撿走的物品數量及詳情。黎形容「香港法治已消失」，預料警方的針對行動陸續有來。

美國政府8月初公佈制裁11名中港官員名單後，逾200名警員8月10日高調搜查蘋果日報大樓；前日美方再公佈制裁名單，警方昨日隨即到力高搜查。Mark Simon認為兩次搜查行動絕對有關連，亦預計警方針對行動陸續有來，「我不介意，但請符合法例，不要動輒以國安法藉口」。

立法會議員林卓廷質疑，警方昨在黎智英因涉非法集結罪上庭的同日上午，大舉搜查黎名下的觀塘私人公司辦公室，時間太過巧合，質疑警方是故意，可能為了令同一天出現相關報道。

本報昨就搜查行動所涉及案件向警方查詢，但直至事隔10小時後才獲回覆，警方指國安處人員8月10日拘捕九男一女，分別涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，違反《港區國安法》第29條，及涉嫌串謀欺詐等罪行，人員昨根據法庭手令採取行動，搜查觀塘區一辦公室，撿取相關證物作進一步調查，行動中沒有人被捕。